موعد مباراة البرتغال ضد الدانمارك في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة البرتغال والدانمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا الأحد الموافق 23 مارس/آذار الجاري على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة لشبونة.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 10:45 مساء (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 9:45 مساء (21:45) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة البرتغال والدانمارك:

beIN Sports HD 4 (تعليق علي محمد علي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وستحاول البرتغال التعافي من خسارتها في مباراة الذهاب بهدف وحيد سجله راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه الهزيمة هي الأولى للبرتغال منذ خروجها من بطولة أوروبا 2024 أمام فرنسا في ربع نهائي البطولة. وحققت انتصارا واحدا فقط في آخر أربع مباريات لفريق المدرب روبرتو مارتينيز.

وفاز منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية 2019-2019 بعد أن تغلب على هولندا في نهائي المسابقة، وسيكون الخروج أمام الدانمارك في دور الثمانية من هذه البطولة بمثابة خيبة أمل كبيرة للفريق.

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ويعد الفوز على البرتغال هو الأول للدانمارك منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن خاضت أربع مباريات لم تذق فيها طعم الانتصار، وخسرت مرتين أمام إسبانيا، في حين أنهت مشوارها في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بالتعادل السلبي مع صربيا.

اللقاءات السابقة

تواجهت الدانمارك والبرتغال 17 مرة على الساحة الدولية في المسابقات كافة، بما في ذلك المباريات الودية.

وتتصدر البرتغال بشكل مريح سجل المواجهات المباشرة برصيد 11 فوزًا، في حين لم تتغلب الدانمارك إلا في 4 مناسبات، كما انتهت مباراتان بالتعادل بين البلدين.

وكان أول لقاء بين الدانمارك والبرتغال وديا في يونيو/حزيران 1966 عندما سجل خوسيه توريس هدفين في فوز "السيليساو" 3-1 في إسبجيرج.

تشكيلة البرتغال المحتملة ضد الدانمارك:

كوستا؛ دالوت، دياس، فيغا، مينديز؛ فيتينيا، نيفيز؛ نيتو، فرنانديز، لياو؛ رونالدو.

تشكيلة الدانمارك المحتملة ضد البرتغال:

شمايكل؛ كريستنسن، أندرسن، فيستيرغارد، مايهل؛ هيولماند، نورغارد؛ إيساكسون، إريكسن، ليندستروم؛ هويلوند.