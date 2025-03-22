موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة اليوم الأحد الموافق 23 مارس/آذار 2025 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 10:45 مساء (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 9:45 مساء (21:45) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة إسبانيا وهولندا:

beIN Sports HD Xtra 1 (تعليق محمد بركات)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وبعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في روتردام بهدف متأخر من إسبانيا في مرمى هولندا، تتركز الأنظار على مباراة الرد بين إسبانيا حاملة اللقب وهولندا ثالثة النسخة الأخيرة في فالنسيا.

لم تخسر إسبانيا أمام هولندا منذ كأس العالم 2010، لكن مباراتيها الأخيرتين انتهتا بالتعادل، كما تعادلت 1-1 أيضا في مباراة ودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب مثيرة ليلة الأحد.

تشكيلة إسبانيا المحتملة ضد هولندا:

سيمون، بورو، لو نورماند، هويسن، كوكوريلا، بيدري، زوبيمندي، رويز، جمال، موراتا، ويليامز.

تشكيلة هولندا المتوقعة ضد إسبانيا:

فيربروغن، فريمبونغ، فان هيكي، فان دايك، جيرترويدا، ريندرز، دي يونغ، سيمونز، كلويفرت، جاكبو، ديباي.