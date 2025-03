لماذا انفعل رافينيا على فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا؟

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن سر انفعال مواطنه رافينيا لاعب برشلونة عليه في اللحظات الأخيرة من مباراة "السيليساو" ضد كولومبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقدّم فينيسيوس مباراة كبيرة ضد كولومبيا حيث تسبب في ركلة جزاء سجل منها رافينيا الهدف الأول قبل أن يحرز هدف الفوز للبرازيل (2-1) في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة انفعال رافينيا على فينيسيوس الذي غادر الملعب بعد استبداله من المدرب دوريفال جونيور، إذ طالبه بالخروج بسرعة حتى لا يتلقى البطاقة الصفراء التي كانت ستحرمه من خوض المباراة التالية في التصفيات.

وأقر فينيسيوس بالواقعة حيث قال "نعم كنت مهددا بالإيقاف، مباريات التصفيات صعبة جدا وبمجرد حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين يتم إيقافه، لم يرغب رافينيا ولا أنا في المخاطرة والغياب عن المباراة القادمة".

Raphinha is the Seleção’s LEADER! 🇧🇷💪🏽

He literally forced Vinícius Júnior to quickly get off the pitch when he was subbed off.

Reminder that if Vinícius Júnior got a yellow card tonight he would be suspended against Argentina. pic.twitter.com/A9TDZYKCFE

