رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

لماذا انفعل رافينيا على فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا؟

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Vinicius Junior of Brazil reacts to Referee Alexis Herrera during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
فينيسوس جونيور (الثاني من اليمين) ورافينيا قادا منتخب البرازيل للفوز على كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 (غيتي)
22/3/2025

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن سر انفعال مواطنه رافينيا لاعب برشلونة عليه في اللحظات الأخيرة من مباراة "السيليساو" ضد كولومبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقدّم فينيسيوس مباراة كبيرة ضد كولومبيا حيث تسبب في ركلة جزاء سجل منها رافينيا الهدف الأول قبل أن يحرز هدف الفوز للبرازيل (2-1) في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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وشهدت الدقائق الأخيرة انفعال رافينيا على فينيسيوس الذي غادر الملعب بعد استبداله من المدرب دوريفال جونيور، إذ طالبه بالخروج بسرعة حتى لا يتلقى البطاقة الصفراء التي كانت ستحرمه من خوض المباراة التالية في التصفيات.

وأقر فينيسيوس بالواقعة حيث قال "نعم كنت مهددا بالإيقاف، مباريات التصفيات صعبة جدا وبمجرد حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين يتم إيقافه، لم يرغب رافينيا ولا أنا في المخاطرة والغياب عن المباراة القادمة".

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قمة نارية منتظرة بين البرازيل والأرجنتين

ويحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره الأرجنتيني على ملعب مونيمونتال في واحدة من قمم كرة القدم العالمية، وذلك يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال القادم.

ويسعى زملاء فينيسيوس إلى رد اعتبارهم من هزيمة مباراة الذهاب حين خسروا على أرضهم من الأرجنتين في المباراة، التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لحساب الجولة السادسة من التصفيات، بهدف دون رد سجله المدافع نيكولاس أوتاميندي.

وأبدى فينيسيوس (24 عاما) الذي فاز بجائزة رجل المباراة، سعادته الكبيرة بعد الانتصار الهام على كولومبيا وبإحرازه هدف الفوز.

وقال "سعيد جدا بالمباراة التي قدمناها. لقد استحققنا الفوز بالنظر إلى العمل الجاد الذي قمنا به، شخصيا كنت أستحق هذا الهدف".

وأضاف "اللعب مع المنتخب شيء لا يمكن وصفه، في كل مرة أشارك فيها أشعر وكأنها المرة الأولى".

ويرى فينيسيوس أن هذا الفوز قد يكون نقطة التحول التي يحتاجها منتخب بلاده خاصة بعد الأداء المخيّب الذي ظهر به في المباريات والبطولات الأخيرة.

ويحتل المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات سابقة (رقم قياسي)، المركز الثالث في جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

يُذكر أن البرازيل هي المنتخب الوحيد في العالم الذي لم تغب شمسه عن نهائيات كأس العالم، وشارك في جميع النسخ الـ22 السابقة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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