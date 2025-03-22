لماذا انفعل رافينيا على فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا؟

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن سر انفعال مواطنه رافينيا لاعب برشلونة عليه في اللحظات الأخيرة من مباراة "السيليساو" ضد كولومبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقدّم فينيسيوس مباراة كبيرة ضد كولومبيا حيث تسبب في ركلة جزاء سجل منها رافينيا الهدف الأول قبل أن يحرز هدف الفوز للبرازيل (2-1) في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رجال شرطة يتنكرون بزي ليفربول لاعتقال تاجر مخدرات list 2 of 2 10 لاعبين غيروا مراكزهم فلمع نجمهم end of list

وشهدت الدقائق الأخيرة انفعال رافينيا على فينيسيوس الذي غادر الملعب بعد استبداله من المدرب دوريفال جونيور، إذ طالبه بالخروج بسرعة حتى لا يتلقى البطاقة الصفراء التي كانت ستحرمه من خوض المباراة التالية في التصفيات.

وأقر فينيسيوس بالواقعة حيث قال "نعم كنت مهددا بالإيقاف، مباريات التصفيات صعبة جدا وبمجرد حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين يتم إيقافه، لم يرغب رافينيا ولا أنا في المخاطرة والغياب عن المباراة القادمة".

Raphinha is the Seleção’s LEADER! 🇧🇷💪🏽 He literally forced Vinícius Júnior to quickly get off the pitch when he was subbed off. Reminder that if Vinícius Júnior got a yellow card tonight he would be suspended against Argentina. pic.twitter.com/A9TDZYKCFE — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 21, 2025

إعلان

قمة نارية منتظرة بين البرازيل والأرجنتين

ويحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره الأرجنتيني على ملعب مونيمونتال في واحدة من قمم كرة القدم العالمية، وذلك يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال القادم.

ويسعى زملاء فينيسيوس إلى رد اعتبارهم من هزيمة مباراة الذهاب حين خسروا على أرضهم من الأرجنتين في المباراة، التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لحساب الجولة السادسة من التصفيات، بهدف دون رد سجله المدافع نيكولاس أوتاميندي.

وأبدى فينيسيوس (24 عاما) الذي فاز بجائزة رجل المباراة، سعادته الكبيرة بعد الانتصار الهام على كولومبيا وبإحرازه هدف الفوز.

وقال "سعيد جدا بالمباراة التي قدمناها. لقد استحققنا الفوز بالنظر إلى العمل الجاد الذي قمنا به، شخصيا كنت أستحق هذا الهدف".

وأضاف "اللعب مع المنتخب شيء لا يمكن وصفه، في كل مرة أشارك فيها أشعر وكأنها المرة الأولى".

ويرى فينيسيوس أن هذا الفوز قد يكون نقطة التحول التي يحتاجها منتخب بلاده خاصة بعد الأداء المخيّب الذي ظهر به في المباريات والبطولات الأخيرة.

ويحتل المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات سابقة (رقم قياسي)، المركز الثالث في جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

يُذكر أن البرازيل هي المنتخب الوحيد في العالم الذي لم تغب شمسه عن نهائيات كأس العالم، وشارك في جميع النسخ الـ22 السابقة.