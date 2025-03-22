ريال مدريد يتفوق على برشلونة في إنتاج المواهب الكروية

كشفت إحصائية جديدة أن ريال مدريد الإسباني هو النادي الأكثر تصديرا للمواهب لفرق الدوريات الخمسة الكبرى خلال 20 عاما الأخيرة.

وبحسب المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES)، فإن ريال مدريد قدّم 166 موهبة كروية شابة للأندية الأوروبية في الدوريات الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

ويتفوق ريال مدريد في ذلك على أندية كبرى أبرزها غريمه برشلونة الذي يتفاخر بامتلاكه أكاديمية لاماسيا الشهيرة بإعداد المواهب الكروية.

وفي ما يأتي الأندية الخمسة الأكثر تصديرا للمواهب الكروية للأندية الأوروبية آخر 20 عاما:

ريال مدريد الإسباني: 166 موهبة من بينهم 59 صعدوا إلى الفريق الأول.

166 موهبة من بينهم 59 صعدوا إلى الفريق الأول. برشلونة الإسباني: 156 موهبة.

156 موهبة. باريس سان جيرمان الفرنسي: 111 موهبة.

111 موهبة. أولمبيك ليون الفرنسي: 103 مواهب.

103 مواهب. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 103 مواهب.

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وتأتي هذه الإحصائية لتؤكد تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التي أدلى بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير للنادي الملكي إذ قال "لدينا أفضل أكاديمية (لا فابريكا) في العالم".

وعلى هذه الأرقام علّقت صحيفة "آس" الإسبانية "لم تعد لا فابريكا مجرد أكاديمية لريال مدريد بل أصبحت مصنع أوروبا لإنتاج النجوم".

إحصائيات المواهب التي تخرجت من ريال مدريد:

166 لاعبا تدربوا في ريال مدريد ووصلوا إلى الدوريات الخمسة الكبرى.

1,078,118 دقيقة خاضها هؤلاء اللاعبون في الدوريات الخمسة الكبرى (أكثر من مليون دقيقة).

في الأثناء، أوضحت "آس" أن من بين 29 لاعبا شاركوا مع ريال مدريد في الموسم الجاري 13 منهم تدربوا داخل النادي، أي ما نسبته 44.8% من الفريق "صُنع في مدريد".

ومن المواهب الجديدة التي لعبت تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم: ماريو مارتن، غونزالو غارسيا، جاكوبو رامون، دييغو أغوادو، تشيسما أندريس، لورنزو أغوادو، داني يانيز.

🤩👕 ¡Lorenzo, Diego Aguado y Chema debutaron en partido oficial con el Real Madrid!#LaFábrica | #LaCopaMola pic.twitter.com/dZzomYecp2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 7, 2025

ويُعد خيتافي هو الفريق الأكثر استثمارا لمواهب ريال مدريد إذ ضم 26 لاعبا يليه إسبانيول وملقة بواقع 15 لاعبا لكل منهما.

أفضل 5 لاعبين من أكاديمية مدريد من حيث خوض الدقائق:

داني باريخو: 40 ألفا و289 دقيقة لعبها مع فالنسيا، وفياريال، وخيتافي، وريال مدريد.

40 ألفا و289 دقيقة لعبها مع فالنسيا، وفياريال، وخيتافي، وريال مدريد. خوسيه كاليخون: 31 ألفا و313 دقيقة مع نابولي وفيورنتينا الإيطاليين، وإسبانيول، وريال مدريد وغرناطة.

31 ألفا و313 دقيقة مع نابولي وفيورنتينا الإيطاليين، وإسبانيول، وريال مدريد وغرناطة. خوان ماتا: 28 ألفا و490 دقيقة مع مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين وفالنسيا.

28 ألفا و490 دقيقة مع مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين وفالنسيا. داني كارباخال: 25 ألفا و88 دقيقة مع ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني.

25 ألفا و88 دقيقة مع ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني. ناتشو: 16 ألفا و724 دقيقة مع ريال مدريد.

كيف يتم احتساب اللاعبين الشباب في الأندية؟

وفق معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن اللاعب الشاب يعدّ متدربا في ناد معين إذا أمضى فيه 3 سنوات على الأقل بين سن 15 و21 عاما، وتشمل القاعدة اللاعبين الذين تدربوا في الفريق الأول أيضا.