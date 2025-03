ريال مدريد يتفوق على برشلونة في إنتاج المواهب الكروية

كشفت إحصائية جديدة أن ريال مدريد الإسباني هو النادي الأكثر تصديرا للمواهب لفرق الدوريات الخمسة الكبرى خلال 20 عاما الأخيرة.

وبحسب المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES)، فإن ريال مدريد قدّم 166 موهبة كروية شابة للأندية الأوروبية في الدوريات الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

🎂 2⃣0⃣ Year @CIES_Football Anniversary 🎂

Club having trained the most players fielded in the big-5⃣ during the two last decades 🌟

🥇 #RealMadrid 🇪🇸 1⃣6⃣6⃣

🥈 #FCBarcelona 🇪🇸 1⃣5⃣6⃣

🥉 #PSG 🇫🇷 1⃣1⃣1⃣#OL 🇫🇷 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #StadeRennais 🇫🇷 #Atalanta 🇮🇹 #AthleticClub 🇪🇸 #ASMonaco 🇫🇷… pic.twitter.com/a8qirAI8jY

— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 26, 2025