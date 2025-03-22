رونالدو: الأجواء متوترة قبل لقاء الدانمارك واحتفال هويلوند ليس قلة احترام

أقر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بالضغط الذي يواجهه فريقه في ظل سعيه لقلب خسارته 1-0 أمام الدانمارك في مباراة إياب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد.

وانتقد مهاجم النصر السعودي بشدة مستواه ومستوى أداء فريقه في مباراة الذهاب في كوبنهاغن، إذ خسرت البرتغال بهدف سجله راسموس هويلوند، لكنه واثق من أن الجماهير المحلية قادرة على لعب دور رئيسي في تحويل دفة المباراة إلى صالحهم.

وقال رونالدو للصحفيين اليوم السبت: "الأجواء متوترة للغاية. لا أخفي ذلك. نحن في لحظة متوترة لأننا بحاجة إلى الفوز، ولكن هذا هو الشيء الجميل في كرة القدم.

وأضاف الدون: "أناشد الجماهير أن تكون معنا. فليمنحونا القوة، لأننا سنبذل قصارى جهدنا. "خسرت مباريات في غضون 90 دقيقة، لكنني لم أخسر قط في مباراة الذهاب. هناك مواجهات مثل تلك التي خضناها، وهناك أيام سيئة تمر بنا".

"لم أمر إطلاقا بمثل هذه المباريات، ولم يخض الفريق كذلك مثل هذه المباريات على الإطلاق، لكن هذا جزء من الحياة".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات: "أريد مغادرة ملعب ألفالادي مرفوع الرأس. إذا سجلت، سأكون سعيدا، ولكن إذا لم أسجل، فليسجل غيري. ما أريده هو فوز البرتغال".

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احتفال هويلوند

وعلق رونالدو على ‏احتفال مهاجم الدانمارك راسموس هويلوند بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مباراة الذهاب وقال: "حسنا.. آمل أن يكون غدا هو الشخص الذي يراني أحتفل! القيام باحتفالي ليس مشكلة. أعلم أنه لم يكن بدافع عدم الاحترام".

وأضاف النجم البرتغالي: "أفهم أنه ليس فقط كما هو الحال في جميع الألعاب الرياضية، هناك أشخاص يحتفلون مثلي".‏

من جهة أخرى نفى رونالدو وجود أي تراجع في نهج المنتخب الوطني، وأكد ثقته في قلب نتيجة مباراة الذهاب وبلوغ قبل النهائي.

وأوضح: "هناك دائما نهج لنا داخل المنتخب الوطني. الجوانب الفنية حاضرة بالطبع، ولكن كانت هناك بعض الأمور الأخرى مفقودة. "هذه هي كرة القدم، لا يمكنك دائما اللعب بشكل جيد".

وأضاف: "لم تكن الأجواء مواتية أيضا. خضت مئات المباريات سيئة، وكذلك الفريق. لاعبونا، الذين اعتادوا اللعب في البطولات الكبرى، قدموا أيضا مباريات سيئة. هذا جزء من الرياضة".

وختم: "لا داعي للقلق. الماضي انتهى. أعلم أن هناك الكثير الذين يتمنون خسارتنا، ولكن إذا اتحد هؤلاء القلة وتمتعوا بطاقة إيجابية، فأنا متأكد من أننا سنحقق نتيجة رائعة أمام الدانمارك".