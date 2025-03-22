إنجلترا تهزم ألبانيا وليفاندوفسكي يهدي الفوز لبولندا بتصفيات كأس العالم

استهل الألماني توماس توخيل مهمته كثالث مدرب أجنبي في تاريخ المنتخب الإنجليزي بشكل إيجابي بعد الفوز على ألبانيا 2-0 الجمعة على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله مايلز لويس سكيلي في الدقيقة 20. وكانت هذه هي المشاركة الأولى لسكيلي 18 عاما مع المنتخب الإنجليزي، بعدما تألق مع أرسنال هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، مارس هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي وهداف بايرن ميونخ الألماني، هوايته المفضلة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

هاري كين يواصل كتابة التاريخ! 🔥⚽ كين يعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا برصيد 70 هدفًا! 👏#التصفيات_الأوروبية #تصفيات_كأس_العالم_2026 #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/HvVaihLk1Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 21, 2025

وكانت هذه هي المباراة الأولى للألماني توماس توخيل، الذي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لغاريث ساوثغيت، الذي رحل عن منصبه عقب خسارة المنتخب للمرة الثانية على التوالي في نهائي بطولة أمم أوروبا، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 1-2 في برلين العام الماضي.

إعلان

وفي ذات المجموعة أيضا تغلب منتخب أندورا على مضيفه لاتفيا بهدف نظيف سجله داريوس يتس في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة احتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أندورا، فيما يتواجد منتخب لاتفيا في المركز الرابع بلا رصيد متفوقا على منتخب ألبانيا، صاحب المركز الأخير، بفارق الأهداف، فيما يتواجد منتخب صربيا في المركز الثاني، الذي لم يلعب في هذه الجولة في المركز الثالث.

ليفاندوفسكي يقود بولندا للفوز

في المجموعة السابعة، بدأت بولندا سعيها نحو التأهل الثالث تواليا إلى النهائيات بفوزها على ضيفتها ليتوانيا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81 بتمريرة من ياكوب كامينسكي.

وتغلبت فنلندا على مضيفتها مالطا بهدف سجله أوليفر أنتمان (38) في لقاء أكمله أصحاب الأرض بعشرة لاعبين في آخر 12 دقيقة.

روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبولندا! ⚽🇵🇱 النجم البولندي يواصل التألق، مسجلًا 31 هدفًا في 38 مباراة خلال تصفيات كأس العالم! 🔥#التصفيات_الأوروبية #تصفيات_كأس_العالم_2026 #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/Wylld50cMm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 21, 2025

وفي المجموعة الثامنة، سقطت رومانيا، الساعية للعودة إلى النهائيات لأول مرة منذ 1998، على أرضها أمام البوسنة بهدف لأرمين غيغوفيتش (14)، فيما فازت قبرص على ضيفتها سان مارينو بهدفين لليوانيس بيتاس (55) وأندرونيكوس كاكوليس (86).

ويتأهل إلى النهائيات الموسعة (48 منتخبا عوضا عن 32) والمقررة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أبطال المجموعات الـ12، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا من أربعة مسارات تشارك فيها أربعة منتخبات مؤهلة من دوري الأمم الأوروبية.