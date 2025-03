ألفاريز يعلّق للمرة الأولى على ركلة الترجيح الملغاة ضد ريال مدريد

علّق الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة الأولى على ركلة الترجيح المثيرة للجدل التي أُلغيت خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرّر الحكم البولندي سيمون مارتشينياك يوم 12 مارس/آذار الجاري إلغاء الركلة التي سدّدها ألفاريز بحجة أن الكرة لمست قدم اللاعب مرتين قبل دخولها المرمى، وهو قرار ما زال يثير جدلا كبيرا في وسائل الإعلام وخبراء كرة القدم رغم مرور عدة أيام على اللقطة.

UEFA have provided footage showing Julian Alvarez making "minimal" contact with the ball during his penalty against Real Madrid.

(via @UEFA)

