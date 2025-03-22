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ألفاريز يعلّق للمرة الأولى على ركلة الترجيح الملغاة ضد ريال مدريد

Soccer Football - Champions League - Round of 16 - Second Leg - Atletico Madrid v Real Madrid - Metropolitano, Madrid, Spain - March 12, 2025 Atletico Madrid's Julian Alvarez scores a penalty during the penalty shootout wich is later disallowed after a VAR review REUTERS/Susana Vera
ألفاريز طالب بأن تكون القوانين المتعلقة بركلات الترجيح أكثر وضوحا (رويترز)
22/3/2025

علّق الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة الأولى على ركلة الترجيح المثيرة للجدل التي أُلغيت خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرّر الحكم البولندي سيمون مارتشينياك يوم 12 مارس/آذار الجاري إلغاء الركلة التي سدّدها ألفاريز بحجة أن الكرة لمست قدم اللاعب مرتين قبل دخولها المرمى، وهو قرار ما زال يثير جدلا كبيرا في وسائل الإعلام وخبراء كرة القدم رغم مرور عدة أيام على اللقطة.

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وقال ألفاريز في مقابلة تلفزيونية بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026 "شاهدت اللقطة ألف مرة، وهناك الكثير من مقاطع الفيديو في كل مكان. في الواقع لم أشعر بذلك (لمس الكرة مرتين)".

وأضاف "إذا كانت هناك لمستان فاللمسة كانت ضئيلة جدا وتكاد لا تُلاحظ، لكن للأسف انتهى الأمر".

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وشدد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "يجب أن تكون القوانين أكثر وضوحا لأنني لم أحاول الاستفادة من أي شيء".

وتابع ألفاريز "على سبيل المثال إذا تقدّم الحارس وأوقف ركلة الجزاء فإنها تعاد. وهذا ليس للحصول على ميزة، من المؤسف ما حدث".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أكد في بيان رسمي صحة قرار مارتشينياك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيدخل في مناقشات لمراجعة القانون.

لكن الخبير القانوني الإسباني توني روكا يرى من جهته أن المادة رقم 14 من قانون ضربات الجزاء لم تُطبق بالشكل الصحيح، وعليه يحق لأتلتيكو مدريد الطعن في النتيجة النهائية للمباراة ويطلب إعادتها من لحظة تنفيذ ركلة ألفاريز.

وشارك ألفاريز لمدة 90 دقيقة في مباراة الأرجنتين ومضيفتها أوروغواي ضمن الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث صنع هدف الفوز الوحيد لزميله تياغو ألمادا.

وعزز المنتخب الأرجنتيني صدارته لترتيب التصفيات المونديالية بوصوله إلى النقطة 28 بفارق 6 نقاط عن نظيره الكولومبي ثاني الترتيب.

ويحتاج بطل النسخة الماضية من كأس العالم قطر 2022 إلى نقطة واحدة فقط من أصل 15 متبقية من أجل ضمان التأهل رسميا إلى المونديال المقبل الذي يُنظم للمرة الأولى في التاريخ بـ3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويستقبل أبطال العالم منتخب البرازيل في قمة الجولة المقبلة من التصفيات فجر الأربعاء المقبل على ملعب المونيمنتال. 

المصدر : مواقع إلكترونية

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