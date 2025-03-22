ألفاريز يعلّق للمرة الأولى على ركلة الترجيح الملغاة ضد ريال مدريد

علّق الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة الأولى على ركلة الترجيح المثيرة للجدل التي أُلغيت خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرّر الحكم البولندي سيمون مارتشينياك يوم 12 مارس/آذار الجاري إلغاء الركلة التي سدّدها ألفاريز بحجة أن الكرة لمست قدم اللاعب مرتين قبل دخولها المرمى، وهو قرار ما زال يثير جدلا كبيرا في وسائل الإعلام وخبراء كرة القدم رغم مرور عدة أيام على اللقطة.

UEFA have provided footage showing Julian Alvarez making "minimal" contact with the ball during his penalty against Real Madrid. (via @UEFA) pic.twitter.com/FxH6MBzA8L — ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2025

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وقال ألفاريز في مقابلة تلفزيونية بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026 "شاهدت اللقطة ألف مرة، وهناك الكثير من مقاطع الفيديو في كل مكان. في الواقع لم أشعر بذلك (لمس الكرة مرتين)".

وأضاف "إذا كانت هناك لمستان فاللمسة كانت ضئيلة جدا وتكاد لا تُلاحظ، لكن للأسف انتهى الأمر".

👀 "LA VI MIL VECES, YO NO LO SIENTO" 🔥 "LAS REGLAS TIENEN QUE SER UN POCO MÁS CLARAS" 🇦🇷 Julián Álvarez habló sobre su PENAL ANULADO ante Real Madrid 📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/57QqOXCuey — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2025

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وشدد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "يجب أن تكون القوانين أكثر وضوحا لأنني لم أحاول الاستفادة من أي شيء".

وتابع ألفاريز "على سبيل المثال إذا تقدّم الحارس وأوقف ركلة الجزاء فإنها تعاد. وهذا ليس للحصول على ميزة، من المؤسف ما حدث".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أكد في بيان رسمي صحة قرار مارتشينياك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيدخل في مناقشات لمراجعة القانون.

لكن الخبير القانوني الإسباني توني روكا يرى من جهته أن المادة رقم 14 من قانون ضربات الجزاء لم تُطبق بالشكل الصحيح، وعليه يحق لأتلتيكو مدريد الطعن في النتيجة النهائية للمباراة ويطلب إعادتها من لحظة تنفيذ ركلة ألفاريز.

وشارك ألفاريز لمدة 90 دقيقة في مباراة الأرجنتين ومضيفتها أوروغواي ضمن الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث صنع هدف الفوز الوحيد لزميله تياغو ألمادا.

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC GOAL FROM THIAGO ALMADA AGAINST URUGUAY! 😳pic.twitter.com/LNWiu3LbRM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 22, 2025

وعزز المنتخب الأرجنتيني صدارته لترتيب التصفيات المونديالية بوصوله إلى النقطة 28 بفارق 6 نقاط عن نظيره الكولومبي ثاني الترتيب.

ويحتاج بطل النسخة الماضية من كأس العالم قطر 2022 إلى نقطة واحدة فقط من أصل 15 متبقية من أجل ضمان التأهل رسميا إلى المونديال المقبل الذي يُنظم للمرة الأولى في التاريخ بـ3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويستقبل أبطال العالم منتخب البرازيل في قمة الجولة المقبلة من التصفيات فجر الأربعاء المقبل على ملعب المونيمنتال.