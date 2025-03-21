فينيسيوس نجم ريال مدريد يقود البرازيل لفوز قاتل في تصفيات كأس العالم 2026

قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منتخب بلاده لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق منتخب البرازيل فوزا ثمينا ومتأخرا 2-1 على ضيفه منتخب كولومبيا فجر اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش، في المرحلة الـ13 للتصفيات المؤهلة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب البرازيل بالتسجيل مبكرا عن طريق رافينيا، نجم فريق برشلونة الإسباني، في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس بعد سقوطه داخل منطقة جزاء كولومبيا في كرة مشتركة مع دانييل مونوز، مدافع المنتخب الضيف.

وأحرز لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، بعدما تسلم تمريرة من زميله خاميس رودريغيز، ليسدد تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، منح فينيسيوس النقاط الثلاث للمنتخب البرازيلي، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وسدد فينيسوس قذيفة من خارج المنطقة، ليضع الكرة على يسار فارغاس، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين بالتصفيات مع فنزويلا وأوروغواي، إلى 21 نقطة من 13 مباراة، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متأخرا بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب)، الذي خاض 12 لقاء فقط، علما بأن هذا هو فوزه السادس في التصفيات الحالية مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد منتخب كولومبيا، الذي تكبد خسارته الرابعة في التصفيات، مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي أسنسيون، حققت الباراغواي فوزها الخامس في التصفيات وجاء على حساب تشيلي بهدف عمر ألديريتي (60)، وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس العالم.

وأسهم المهاجم المخضرم البيروفي باولو غيريريو (41 عاما) بهدف من ثلاثية منتخب بلاده فى مرمى بوليفيا، ليتخلى عن قاع الترتيب بعدما تقدم بفارق نقطة عن تشيلي (10 مقابل 9).

ويتأهل أول 6 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقا عالميا.