تايسون يكشف سر الوجبة السحرية قبل خوض كل نزال

كشف أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون عن وجبة خفيفة كان يتناولها قبل كل نزال خلال مسيرته الحافلة في الملاكمة. ويُعد تايسون على نطاق واسع أحد أشرس الملاكمين في التاريخ، حسب خبراء، إذ فاز بلقب العالم للوزن الثقيل مرتين.

وفي عام 1986، أصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في سن الـ20، واستمر في الهيمنة على هذا الوزن لسنوات قبل هزيمته المفاجئة أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990.

واستعاد لقبه عام 1996 بفوزه على فرانك برونو، وخاض نزالات لا تُنسى مع إيفاندر هوليفيلد ولينوكس لويس.

