تايسون يكشف سر الوجبة السحرية قبل خوض كل نزال

كشف أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون عن وجبة خفيفة كان يتناولها قبل كل نزال خلال مسيرته الحافلة في الملاكمة. ويُعد تايسون على نطاق واسع أحد أشرس الملاكمين في التاريخ، حسب خبراء، إذ فاز بلقب العالم للوزن الثقيل مرتين.

وفي عام 1986، أصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في سن الـ20، واستمر في الهيمنة على هذا الوزن لسنوات قبل هزيمته المفاجئة أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990.

واستعاد لقبه عام 1996 بفوزه على فرانك برونو، وخاض نزالات لا تُنسى مع إيفاندر هوليفيلد ولينوكس لويس.

#OnThisDay in 1996, Mike Tyson won the WBC heavyweight title with a 3rd round TKO of Frank Bruno in Las Vegas, Nevada. pic.twitter.com/3kqXlshl5D — Boxing History (@BoxingHistory) March 16, 2022

ما الذي غذّى نجاحه؟

في 2019، صرح تايسون لمجلة "جي كيو" عن وجبة خفيفة كان يتناولها قبل ساعة واحدة من كل نزال، وأوضح "كنتُ أتناول شريحة لحم وبعض الخضراوات. لكن قبل النزال بساعة تقريبا، كنتُ أتناول لوح شوكولاتة وعصير برتقال فقط، لأحصل على جرعة سكر سريعة قبل دخول الحلبة".

وكان هذا "الطقس" غير المعتاد ناجحا في أغلب الأحيان مع تايسون الذي اشتهر بسحقه خصومه في الجولات الافتتاحية من نزالاته.

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ومن غير المعروف إذا ما كان تايسون قد تناول لوح شوكولاتة وعصير برتقال قبل نزاله ضد جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وعاد تايسون إلى الحلبة لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، وقدم أداءً باهتًا حيث خسر بقرار إجماعي. ومع ذلك، أصرّ تايسون على أنه فخور بنفسه لعودته للحلبة، حيث كشف عن أنه كاد أن يموت في وقت سابق من العام.

وقال "كدتُ أموت في يونيو/حزيران؛ خضعت لـ8 عمليات نقل دم، فقدت نصف دمي و25 رطلا في المستشفى، واضطررت للقتال لأستعيد صحتي".

وأضاف "أن يراني أطفالي أواجه ملاكما موهوبا في نصف عمري وأُنهي 8 جولات أمام حشد غفير من الجماهير في ملعب دالاس كاوبوي، هي تجربة ليست متاحة لأي رجل أن يطلبها".