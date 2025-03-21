حاسوب عملاق يتوقع تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا

كشف الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن توقعاته للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بعد خروج ليفربول.

وحجز كلٌ من ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وأرسنال وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وأستون فيلا تذكرة التأهل لربع نهائي المسابقة.

وستكون مواجهات ربع النهائي كالآتي:

بايرن ميونخ × إنتر

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

أرسنال × ريال مدريد

بوروسيا دورتموند × برشلونة

وفي الدور نصف النهائي، يلعب الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وإنتر ضد الفائز من دورتموند وبرشلونة، في حين يلعب الفائز من ريال مدريد وأرسنال ضد المنتصر من باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وتصدر فريق برشلونة قائمة توقعات أوبتا بنسبة 20.4 % متبوعا بباريس سان جيرمان بنسبة 19.3%. في حين حل ريال مدريد بطل النسخة الماضية في المركز الخامس بنسبة 13.6%.

في ما يلي توقعات أوبتا للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025: