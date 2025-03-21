موعد مباراة المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النيجر ضد ضيفتها المغرب في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة اليوم الجمعة (فجر السبت) على الملعب "الشرفي" في مدينة وجدة المغربية، لأن النيجر لا تمتلك ملاعب تتوافق مع مواصفات الفيفا فتلعب مبارياتها البيتية في تصفيات المونديال على الملاعب المغربية.

وتنطلق المباراة الساعة 12:30 فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت المغرب وغرينتش.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة المغرب والنيجر:

SSC EXTRA 1 HD

الرياضية مباشر HD

L’Equipe TV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى المنتخب المغربي لتعزيز صدارته للمجموعة، حيث يمتلك 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي النيجر وتنزانيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث، وتحتل زامبيا المركز الرابع بـ3 نقاط، وتقبع الكونغو برازافيل في المركز الأخير بلا نقاط.

ولم يتعرض المنتخب المغربي لأي هزيمة منذ خروجه من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار (ساحل العاج) على يد جنوب أفريقيا، وحقق منتخب "أسود الأطلس" الفوز في جميع مبارياته ضمن هذه المجموعة، تماما كما فعل في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، حيث خاض تلك التصفيات كجزء من استعداداته للنهائيات القارية بعدما ضمن التأهل مسبقا بصفته البلد المضيف.

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ويعتبر المنتخب المغربي الفريق الوحيد في هذه المجموعة الذي سبق له المشاركة بكأس العالم، ويأمل في تعزيز فرصه بالظهور في النهائيات العالمية للمرة السابعة عندما يواجه منافسيه الأقرب في الترتيب، النيجر وتنزانيا.

من جانبه، يسعى منتخب النيجر لاستعادة توازنه بعد خروجه من تصفيات أمم أفريقيا، خلال لقائه مع ضيفه المنتخب المغربي.