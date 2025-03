8 أندية حققتها سابقا.. هل ينجح ريال مدريد في تحقيق "الثلاثية التاريخية"؟

لم يسبق لريال مدريد الإسباني طوال تاريخه الممتد لـ123 عاما، التتويج بكافة الألقاب في موسم واحد أو ما يُعرف بالثلاثية التاريخية وهي الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا، لذا يحاول تحقيق هذا الحلم الذي استعصى عليه طوال هذه السنين نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقبل 10 جولات من نهاية الدوري الإسباني يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة (60 نقطة)، علما بأن النادي الملكي لعب مباراة أكثر، كما وضع قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا عقب فوزه خارج ملعبه في ذهاب نصف النهائي على ريال سوسيداد 1-0.

وما زال النادي الملكي منافسا في بطولته المفضلة دوري الأبطال، إذ سيلعب ضد أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي، وعليه يسعى لتحقيق إنجاز سبقه إليه 8 أندية أبرزهم غريمه التقليدي برشلونة.

The 10 Trebles in men's European football history: ◉ 1966/67 Celtic

◉ 1971/72 Ajax

◉ 1987/88 PSV

◉ 1998/99 Man Utd

◉ 2008/09 Barcelona

◉ 2009/10 Inter

◉ 2012/13 Bayern

◉ 2014/15 Barcelona

◉ 2019/20 Bayern

◉ 2022/23 Man City pic.twitter.com/hQKhqjZ3rL — Squawka (@Squawka) June 10, 2023

وتاليا 8 أندية أوروبية حققت الثلاثية التاريخية:

سلتيك الأسكتلندي

أول فريق أوروبي يحقق هذا الإنجاز، وذلك في موسم 1966-1967، وتُوج بلقب الدوري المحلي برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه رينجرز، كما حصد لقب الكأس بالفوز في النهائي على أبردين بهدفين دون رد.

إعلان

وأكمل سلتيك إنجازه غير المسبوق أوروبيا بالانتصار في مدينة لشبونة البرتغالية على إنتر ميلان الإيطالي بنهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1.

أياكس أمستردام الهولندي

تكرّر هذا الإنجاز بعد 5 أعوام، وهذه المرة عن طريق أياكس أمستردام وبالتحديد موسم 1971-1972.

نجح الجيل الذهبي لأياكس بقيادة الأسطورة يوهان كرويف من حصد لقب الدوري الهولندي برصيد 63 نقطة بفارق 8 نقاط عن فينورد، ثم ضم لقب الكأس بالفوز في النهائي على أدو دين هاغ 3-2.

وفي أمجد البطولات الأوروبية كان إنتر ميلان هو الضحية مجددا لفريق يحصد الثلاثية التاريخية، إذ انتصر عليه أياكس في النهائي بنتيجة 2-3.

آيندهوفن الهولندي

أصبح آيندهوفن ثالث فريق أوروبي يحقق الثلاثية التاريخية ليعيد إنجاز مواطنه أياكس، وذلك في موسم 1987-1988، الذي حصد فيه لقب الدوري الهولندي بعدما حصد 59 نقطة.

بعدها تغلّب آيندهوفن على رودا في نهائي بطولة الكأس المحلية بنتيجة 3-2، قبل أن يرفع الكأس "ذات الأذنين" بعد الفوز الشاق في نهائي دوري الأبطال على بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح 6-5، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي

في موسم 1998-1999 انضم مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون إلى الفرق الأوروبية المتوجة بالثلاثية التاريخية.

حصد "الشياطين الحمر" لقب البريميرليغ بعدما جمع 79 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الثاني، ثم تغلّب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

وأكمل يونايتد ذلك الموسم بطريقة مثيرة للغاية، وقلب الفريق تأخره أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري الأبطال بهدف إلى فوز 2-1 في ظرف دقيقتين فقط، وذلك في الوقت بدل الضائع.

🔴🎵 Late in May 1999, Ole scored a goal in injury time… 🎵 🗓️ Manchester United came back from the dead 22 years ago today!#UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/KyJL5RGXsv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2021

إعلان

برشلونة الإسباني

يُعد برشلونة أول فريق أوروبي يحصد الثلاثية التاريخية في مناسبتين، الأولى موسم 2008-2009 مع المدرب بيب غوارديولا والثانية موسم 2014-2015 مع المدرب لويس إنريكي.

في الأولى تُوج برشلونة بلقب الليغا برصيد 87 نقطة بفارق 9 عن الغريم ريال مدريد، ثم فاز البلوغرانا في نهائي كأس الملك على أتلتيك بيلباو 4-1، قبل أن يهزم مانشستر يونايتد في نهائي الأبطال بهدفين دون رد.

The only three teams that won Treble in the 21st century. 👏 pic.twitter.com/qa14A05tSF — Football Factly (@FootballFactly) February 13, 2020

وفي الثانية حسم البارسا لقب الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد أيضا، ثم تجاوز في نهائي كأس الملك عقبة أتلتيك بيلباو مجددا بنتيجة 3-1، بعدها فاز بالنتيجة ذاتها على يوفنتوس الإيطالي في نهائي الأبطال الذي أُقيم في برلين.

إنتر ميلان الإيطالي

بعد أن كان ضحية لبطلين سابقين تُوجا بالثلاثية التاريخية، جاء الدور هذه المرة على إنتر ميلان ليحقق كل الألقاب وذلك في موسم 2009-2010.

نال إنتر بقيادة جوزيه مورينيو لقب الدوري برصيد 84 نقطة بفارق نقطتين عن روما الثاني، ثم تغلّب "النيراتزوري" على الفريق نفسه في نهائي الكأس 1-0، بعد ذلك أكمل إنتر تألقه اللافت بانتصاره على بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0.

بايرن ميونخ الألماني

بعد برشلونة كان بايرن ميونخ هو الفريق الثاني والأخير حتى الآن الذي ينجح في التتويج بالثلاثية التاريخية مرتين، أولاهما موسم 2012-2013 والأخيرة موسم 2019-2020.

في الأولى اكتسح العملاق "البافاري" الجميع في الدوري الألماني وفاز باللقب برصيد 91 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن بوروسيا دورتموند، بعدها ضمّ الكأس إلى سجلات بطولاته بالفوز 3-2 على شتوتغارت في النهائي، ثم تفوق 2-1 على دورتموند في نهائي الأبطال.

إعلان

وكرر بايرن ميونخ الإنجاز ذاته بعد ذلك بـ7 مواسم، إذ حصد الدوري الألماني برصيد 82 نقطة قبل أن يهزم باير ليفركوزن في نهائي الكأس 4-2، ثم تجاوز عقبة باريس سان جيرمان في نهائي الأبطال بالفوز عليه 1-0.

مانشستر سيتي الإنجليزي

يُعتبر مانشستر سيتي ثامن الأندية وآخرها حتى الآن ممن نجحوا في الفوز بالثلاثية التاريخية، وذلك في موسم 2022-2023.

في ذلك الموسم حصد السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة بفارق 5 عن أرسنال، ثم تغلب على جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2-1، قبل أن يخطف فوزا شاقا من إنتر ميلان في نهائي الأبطال 1-0.