وود مهاجم نيوزيلندا يحصل على أغرب بطاقة صفراء

حصل كريس وود مهاجم نيوزيلندا على واحدة من أغرب البطاقات الصفراء هذا الموسم، إذ تلقاها بسبب توقيعه تذكارات للمشجعين في المدرجات بعد تسجيله ثلاثية قادت بلاده للفوز 7-0 على فيجي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الجمعة.

واستقبلت الجماهير وود، الذي يقدم موسما رائعا مع نادي نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحفاوة بالغة بعد تسجيله الهدف الثالث في ولنغتون، ثم توجه مباشرة إلى المدرجات لتوقيع تذكارات والتقاط الصور مع الجماهير.

ولكن التصرف اللطيف من وود أثار غضب الحكم نوربرت هاواتا الذي منح المهاجم بطاقة صفراء في أثناء عودته إلى الملعب، لأن المباراة كانت لا تزال مستمرة.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن وود قوله "إذا كانت هذه هي القواعد، فهي هكذا. فقط حاولت القيام بشيء لطيف وتوقيع تذكارات للجماهير".

ويلتقي المنتخب النيوزيلندي مع كاليدونيا الجديدة في نهائي تصفيات أوقيانوسيا في أوكلاند الاثنين المقبل في سعيه لحجز مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010.