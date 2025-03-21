موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقنوات البث المباشر.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 21 مارس/آذار الجاري على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء في المغرب.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 12 مساء (00:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مصر.

قنوات البث المباشر لمباراة مصر وإثيوبيا:

SSC HD1

ON Time Sports 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وسيحضر نجما الدوري الإنجليزي هداف ليفربول محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي عمر مرموش ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد على رأس تشكيلة مصر التي ستواجه مضيفها الإثيوبي.

ويتطلع منتخب "الفراعنة"، متصدر ترتيب المجموعة الأولى (10نقاط)، بقيادة المدرب حسام حسن إلى تحقيق الفوز على إثيوبيا الخامسة برصيد 3 نقاط.

وخلت القائمة من لاعب الأهلي إمام عاشور، وعنصري الزمالك أحمد فتوح وناصر منسي، كما استبعد لاعب بيراميدز محمد حمدي بسبب الإصابة.

وقال مصطفى محمد "لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم محمد صلاح الذي يساعدنا كثيرا، والمنافسون يحسبون له حسابا كبيرا، وبالتالي يمنحنا ذلك ثقة أكبر".

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ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى النهائيات، بينما سيتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي.