استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية والبديل يقرر لاحقا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، كما أعلن -اليوم الجمعة- أنه سيكشف عن هوية النادي البديل في وقت لاحق.

وقال فيفا في بيان "بعد أن تم فتح تحقيق في إجراءات تأديبية بحق ناديي ليون وباتشوكا، قرر رئيس لجنة الانضباط إحالة الملف إلى لجنة الاستئناف في فيفا، حسب المادة 56 الفقرة الثالثة من قانون الانضباط".

وأضاف "بعد تقييم جميع الأدلة المُقدمة، قرر رئيس لجنة الاستئناف في فيفا أن نادي باتشوكا ونادي ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المحددة بموجب المادة 10، الفقرة 1، من لوائح كأس العالم للأندية".

⛔️🇲🇽 OFFICIAL: Club León from Mexico have been kicked out of the Club World Cup.

Decision made by FIFA due to multi-club ownership rules with replacement to be announced soon.

It also means James Rodriguez won’t be part of the competitions. pic.twitter.com/CZkiAS8u02

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2025