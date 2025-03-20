أسباب تراجع مستوى محمد صلاح مؤخرا

كشف نجم ليفربول السابق ستيف نيكول عن سبب تراجع مستوى محمد صلاح في المواعيد الكبرى الأخيرة رغم أدائه المبهر منذ بداية الموسم الجاري.

وتداول المشجعون خلال الأسابيع الماضية إحصائية تفيد بأن اللاعب المصري لم يسجل من لعب مفتوح في النهائيات التي خاضها مع ليفربول منذ مجيئه من روما عام 2017، واكتفى بهدفين من ركلتي جزاء.

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وقدم الدولي المصري أداء باهتا، وكان ظلا لنفسه أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل.

وواجه صلاح صعوبة في ترك بصمة خلال نهائي كأس الرابطة يوم الأحد الماضي، إذ خسر فريقه 2-1 أمام نيوكاسل.

وفشل صلاح في التسديد على المرمى أو خلق فرصة لزملائه لأول مرة في مسيرته مع الريدز، كما أنه لم يسجل أو يصنع من اللعب المفتوح في 7 نهائيات مع النادي.

وجاء أداء صلاح المخيب للآمال في المباراة النهائية بعد أداء مماثل ضد سان جيرمان الأسبوع الماضي، إذ ودع فريقه دوري الأبطال بالخسارة بركلات الترجيح.

زملاء صلاح هم المشكلة

وأوضح ستيف نيكول في تصريح لشبكة "إي أس بي إن" (ESPN) أن تراجع مستوى صلاح لا علاقة له بنجم روما السابق بشكل فردي.

وقال "زملاء صلاح يخذلونه بعدم تمرير الكرة إليه بالقدر الكافي هذا الموسم، مما أدى إلى تراجع مستوى اللاعب" البالغ من العمر (32 عاما).

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وأضاف "في النصف الأول من الموسم، كانت الكرة تصل إلى صلاح بشكل منتظم، كانوا يضعونه في مواقف فردية مميزة أمام المدافعين".

وتابع "صلاح يزدهر في تلك العمليات، نظرا لإجادته التعامل في موقف واحد ضد واحد بالمراوغة والتوغل ثم التسديد. كل هذه الأشياء التي اختفت من فريق ليفربول في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية".

غياب ترينت ألكسندر

يرى نيكول أن غياب ترينت ألكسندر-أرنولد ضد نيوكاسل يوم الأحد، والمباريات الأخيرة قد يكون وراء افتقار نجم ليفربول للخدمة اللازمة لاستغلال الفرق المنافسة على أكمل وجه.

واعتبر نيكول أن ترينت هو القناة الأهم التي تغذي صلاح بالتمريرات الدقيقة التي تفكك الدفاعات، وفي غيابه افتقد النجم المصري مصدره الأساسي لصناعة الفارق.

وختم بالقول "صلاح لم يقدَّم له الدعم الكافي كما كان يحدث، والنتيجة انعكست في المباريات الكبرى، حيث اختفى تأثيره، ليس لقصور منه، بل لأن ليفربول تغيّر حوله".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا ويعد من بين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

كما يقدم حاليا أفضل موسم في مسيرته إذ سجل 32 هدفا وصنع 22 في 43 مباراة بكافة المسابقات.