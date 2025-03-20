الديون تدفع أسطورة مانشستر يونايتد إلى إغلاق مطعمه

قرّر الويلزي رايان غيغز النجم الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي إغلاق أحد مشاريعه التجارية بسبب تراكم الديون عليه وفق ما أكدت صحيفة "صن" الإنجليزية.

وذكرت أن مطعم "جورج داينينغ روم آند بار" الذي افتتحه غيغز واثنين من أصدقائه القدامى عام 2014، أغلق بسبب ديون تجاوزت حاجز 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار).

ومن بين أبرز الديون مبلغ 129.3 ألف جنيه إسترليني للتجار، و76 ألف جنيه إسترليني ضرائب غير مدفوعة للدولة، و44 ألف جنيه إسترليني قيمة قروض بنكية وتسهيلات ائتمانية.

ولم يتوقف غيغز عند هذا الحد، بل قام لاحقا بتصفية الشركة التي أسسها من أجل إدارة المطعم.

وعبّر العاملون في المطعم عن صدمتهم من قرار غيغز حيث أكدوا أنهم تلقوا رسائل نصية من الإدارة من أجل إبلاغهم بالقرار.

💔The restaurant George's Dining Room and Bar that was owned by #RyanGiggs is closed. It is a big surprise for the staff and the customers 😱

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وجاء في نص الرسالة حسب الصحيفة "نأسف بشدة لإبلاغكم وبقلب مثقل، أنه ليس لدينا خيار سوى إغلاق مطعم جورج بشكل فوري".

وأضافت "اتخذنا هذا القرار القاسي للأسباب التالية: انخفاض واضح في المبيعات، الارتفاع الكبير في تكاليف تشغيل المطعم، الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة".

في المقابل قال أحد الموظفين "كان الأمر مفاجئا تماما. كنا جميعا مستعدين للعمل ثم تلقينا الرسائل النصية. جميعنا في حالة ذهول".

ورغم إغلاق المطعم، ما زال غيغز نشطا في مجال الاستثمار إذ يعمل في عدة مشاريع تتعلق بتطوير العقارات، الضيافة والموضة.

وقضى غيغز كل مسيرته الاحترافية التي استمرت 24 عاما (1990 – 2014) مع فريق مانشستر يونايتد وفاز معه بـ35 لقبا أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة وهو اللاعب الأكثر تتويجا بهذه المسابقة.

ولدى غيغز (51 عاما) تجربة تدريبية وحيدة حيث تسلم تدريب منتخب بلاده لمدة 4 سنوات ونصف (2018-2022) قاده خلالها في 24 مباراة فاز في 12 وتعادل 4 وخسر 8 مباريات وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.