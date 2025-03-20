اليابان تتأهل لكأس العالم 2026 وعُمان تنتزع التعادل من كوريا الجنوبية

فازت اليابان على ضيفتها البحرين بهدفين دون رد ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 -اليوم الخميس- لتصبح أول فريق يتأهل للمونديال وتمدد سلسلة ظهورها في النهائيات لـ8 مرات متتالية.

وسجل دايتشي كامادا وتاكيفوسا كوبو هدفي اليابان في الشوط الثاني ليحجز فريق المدرب هاجيمي مورياسو مكانه في النهائيات العام المقبل.

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وضمن هذا الفوز إنهاء اليابان المجموعة في أول مركزين، إذ تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بفارق 9 نقاط عن منتخب أستراليا الثاني.

وفي المجموعة نفسها، حققت أستراليا فوزها الأول بعد 3 تعادلات، بسهولة على ضيفتها إندونيسيا 5-1، في سيدني.

وبعد إهدار إندونيسيا ركلة جزاء مبكرة في القائم عبر كيفن ديكس (8)، سجل أهداف أستراليا مارتن بويل (18 من ضربة جزاء)، نيشان فيلوبيلاي (20) وجاكسون إيرفاين (34 و90) ولويس ميلر (61)، ولإندونيسيا أولي روميني (78).

ومنتخب إندونيسيا الذي خاض استحقاقه الأول بإشراف مدربه، مهاجم برشلونة الإسباني السابق الهولندي باتريك كلويفرت، اعتمد بشكل كبير على لاعبين يتحدرون من أصول هولندية، في سعيه لبلوغ نهائيات كأس العالم، وذلك للمرة الأولى منذ نيل البلاد استقلالها عن هولندا بالذات عام 1945.

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ورفعت اليابان رصيدها إلى 19 نقطة وضمنت تأهلها إلى المونديال، في حين وصل رصيد أستراليا إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن السعودية التي تواجه الصين، علما أن الأخيرتين تمتلكان 6 نقاط أيضا على غرار إندونيسيا.

وفي المجموعة الثانية، تعادلت عُمان 1-1 مع مضيفتها كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وتقدمت كوريا الجنوبية في الشوط الأول عن طريق هوانج هي-تشان في الدقيقة 41، قبل أن يدرك علي البوسعيدي التعادل لعُمان قبل 10 دقائق على النهاية.

واحتفظت كوريا الجنوبية -التي كانت تضمن تأهلها لمونديال 2026 لو فازت- بصدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 15 نقطة من 7 مباريات، ورفعت عُمان رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة برصيد 11 نقطة متقدما بنقطتين على الأردن، بينما تحتل الكويت المركز الخامس بـ4 نقاط بفارق نقطة عن منتخب فلسطين متذيل الترتيب.

ويصعد صاحبا أول مركزين في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات حيث سيتنافسان على آخر بطاقتين من أصل 8 بطاقات مضمونة لآسيا.