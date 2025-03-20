مبابي يطارد إنجازا فريدا حققه 3 لاعبين سابقين مع ريال مدريد

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني إلى دخول تاريخ النادي الملكي بكتابة اسمه إلى جوار 3 لاعبين سابقين، حققوا إنجازا فريدا في موسمهم الأول مع الفريق.

وقبل فترة التوقف الدولي الحالية سجّل مبابي هدفين قاد بهما الريال إلى تحقيق فوز ثمين على فياريال بالجولة الـ28 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا بفارق هدفين عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر سباق هدافي الليغا حاليا.

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وسيدخل مبابي الثلث الأخير من الموسم في وضعية ممتازة لتكرار ما حققه في 6 من مواسمه الـ7 مع باريس سان جيرمان، حيث تُوّج هدافا للدوري الفرنسي، كما يضع عينه على تكرار إنجاز حققه 3 لاعبين سابقين مع النادي الملكي، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتمكن الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والمكسيكي هوغو سانشيز والهولندي رود فان نيستلروي من الفوز بجائزة هداف الليغا (بيتشيتشي) بموسمهم الأول مع النادي الملكي، وهو ما يلاحقه مبابي الآن.

اللافت، أن الثلاثي دي ستيفانو وسانشيز وفان نيستلروي نجحوا حينها في قيادة ريال مدريد إلى التتويج بلقب الليغا، وهو ما يخطط مبابي إلى تكراره.

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مواسم حصد فيها اللاعبون الـ3 جائزة هداف الليغا وقادوا ريال مدريد للفوز بالدوري:

موسم 1953-1954: سجل دي ستيفانو 27 هدفا في 28 مباراة.

موسم 1986-1987: سجل سانشيز 34 هدفا في 41 مباراة.

موسم 2006-2007: سجل نيستلروي 25 هدفا في 37 مباراة.

وتؤكد صحيفة "ماركا" أن الوصول إلى ريال مدريد وإنهاء الموسم الأول مع الفريق كأفضل هداف في الدوري الإسباني هو أمر صعب للغاية، لدرجة أن أساطير بالنادي فشلوا في تحقيق ذلك.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي إذ حقق جائزة الهداف في موسمه الثاني مع الريال (2010-2011) لأن منافسه الأزلي ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كان هو الهداف بموسم 2009-2010 برصيد 34 هدفا.

وعلى مدار 123 عاما من تاريخه، نجح 28 لاعبا من ريال مدريد في الفوز بجائزة "بيتشيتشي"، أولهم مانويل أوليفاريس في موسم 1932-1933 حين سجل 15 هدفا وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني.

أما آخر اللاعبين من ريال مدريد فوزا بالجائزة هو الفرنسي كريم بنزيمة الذي حصدها موسم 2021-2022 حين سجل 27 هدفا ومنح الفريق لقب الليغا أيضا.