لابورتاغيت.. فضيحة جديدة تلاحق رئيس نادي برشلونة

يواجه خوان لابورتا الرئيس الحالي لنادي برشلونة اتهامات خطيرة تتعلق بتعويض مستثمرين عن أموالهم باستخدام أموال النادي وفق ما نُشر في فيلم وثائقي يحمل عنوان لابورتاغيت" (Laportagate).

ويسلّط الفيلم الذي أعدّه الصحفي الإسباني أندرو راوويت الضوء على 5 قضايا احتيال مالي تم رفعها ضد لابورتا في إطار "قضية ريوس" (Caso Reus).

🚨 Exclusiva #LaportaGate: Con este esquema operaba la presunta estafa del Reus. 🎦 El miércoles a las 22h estreno del documental @LaportaGate: https://t.co/a1vdBQpAak pic.twitter.com/mSrhyqqybR — Andreu Rauet (@AndreuRauet) March 17, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أسباب تدعم حظوظ برشلونة للفوز بكل ألقاب الموسم list 2 of 2 جدول المباريات المزدحم "كابوس" يزعج ريال مدريد end of list

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن المحكمة رقم 23 في مدينة برشلونة استمعت بالفعل إلى شهادات المستثمرين "الضحايا" الذين لم يستعيدوا أموالهم أو الأرباح التي وُعدوا بها بعد استثمارهم في نادي ريوس الإسباني الذي اختفى عام 2019، وكذلك النادي الصيني بكين إنتلغينس تيكنولوجي (BIT) الذي لا يزال مملوكا لشركة لابورتا.

وقدمت 4 قضايا رسمية ضد لابورتا من بينها:

أحد الرابحين في اليانصيب الذي استثمر 2.4 مليون يورو بالإضافة إلى 2.3 مليون يورو في شركة ملابس مفلسة على نصيحة من وسيطة مرتبطة بلابورتا.

الشقيقتان تارتاس اللتان استثمرتا 400 ألف يورو.

شقيقهما الذي استثمر 50 ألف يورو.

لاعب التنس ألبرت راموس الذي استثمر 100 ألف يورو.

إعلان

ووصلت هذه القضايا إلى برشلونة بعد الكشف عن تسجيل سري مسرّب بين ساندرا سوليه وهي إحدى الوسيطات التي عملت على استقطاب المستثمرين لشركة لابورتا، جاء فيه أن بعض المستثمرين الذين فقدوا أموالهم حصلوا على وظائف داخل النادي.

وفي الوقت نفسه تلقى براين باتشنر مدير "بارسا فيغن" مبلغ 200 ألف يورو مقابل صمته.

وقالت سوليه "خدعوا براين لكن قاموا برشوته مقابل صمته، كان يتحدث معي يوميا أو أسبوعيا والآن كل شهر ونصف. لقد اختفى".

سوليه نفسها اعترفت أنها تسعى للحصول على راتب من برشلونة كتعويض عن خسائرها إذ قالت "سأطلب من لابورتا أن يدفع لي 3 أو 4 أشهر، فأنا بحاجة للعمل أيضا".

"Diré al Barça que us contracti; no heu de treballar, us aniran pagant" Avancem fragments del documental 'Laportagate', que aporta novetats sobre les cinc denúncies per estafa agreujada contra Laporta i dues societats https://t.co/drotIjB0vl — diariARA (@diariARA) March 19, 2025

وعرضت الوسيطة سوليه على شقيقات تارتاس توظيفهن في النادي لتعويض خسارتهن، إذ جاء في التسجيل المسرّب "سأطلب من برشلونة أن يتعاقد معكن، كل العائلة تعمل هناك، الزوجة، الابن، الأخ، ابن العم. لا داعي للعمل، فقط تحصلن على عقد ويتم الدفع لكن".

لابورتا ينفي

في المقابل حاول لابورتا جاهدا إنكار علاقته بهذه الاستثمارات، لكن الوثائق الرسمية تحمل توقيعه الشخصي مثل العقد المتعلق باستثمار شقيق تارتاس (50 ألف يورو).

وحصل بعض المستثمرين على دفعات مالية قليلة تم إرسالها لهم عبر مكتب المحاماة الخاص بلابورتا الذي أنكر ذلك أمام القاضي بالقول "أحيانا يستخدمون اسمي أو صورتي دون علمي".

وأكد ريكاردو بوغالت محامي لابورتا أن هذه الادعاءات ليست سوى حملة ضد رئيس برشلونة، في وقت رفض فيه النادي والرئيس الإدلاء بأي تصريحات رسمية خاصة وأن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى القضاء.