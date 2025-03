لابورتاغيت.. فضيحة جديدة تلاحق رئيس نادي برشلونة

يواجه خوان لابورتا الرئيس الحالي لنادي برشلونة اتهامات خطيرة تتعلق بتعويض مستثمرين عن أموالهم باستخدام أموال النادي وفق ما نُشر في فيلم وثائقي يحمل عنوان لابورتاغيت" (Laportagate).

ويسلّط الفيلم الذي أعدّه الصحفي الإسباني أندرو راوويت الضوء على 5 قضايا احتيال مالي تم رفعها ضد لابورتا في إطار "قضية ريوس" (Caso Reus).

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن المحكمة رقم 23 في مدينة برشلونة استمعت بالفعل إلى شهادات المستثمرين "الضحايا" الذين لم يستعيدوا أموالهم أو الأرباح التي وُعدوا بها بعد استثمارهم في نادي ريوس الإسباني الذي اختفى عام 2019، وكذلك النادي الصيني بكين إنتلغينس تيكنولوجي (BIT) الذي لا يزال مملوكا لشركة لابورتا.

ووصلت هذه القضايا إلى برشلونة بعد الكشف عن تسجيل سري مسرّب بين ساندرا سوليه وهي إحدى الوسيطات التي عملت على استقطاب المستثمرين لشركة لابورتا، جاء فيه أن بعض المستثمرين الذين فقدوا أموالهم حصلوا على وظائف داخل النادي.

وفي الوقت نفسه تلقى براين باتشنر مدير "بارسا فيغن" مبلغ 200 ألف يورو مقابل صمته.

وقالت سوليه "خدعوا براين لكن قاموا برشوته مقابل صمته، كان يتحدث معي يوميا أو أسبوعيا والآن كل شهر ونصف. لقد اختفى".

سوليه نفسها اعترفت أنها تسعى للحصول على راتب من برشلونة كتعويض عن خسائرها إذ قالت "سأطلب من لابورتا أن يدفع لي 3 أو 4 أشهر، فأنا بحاجة للعمل أيضا".

"Diré al Barça que us contracti; no heu de treballar, us aniran pagant"

Avancem fragments del documental 'Laportagate', que aporta novetats sobre les cinc denúncies per estafa agreujada contra Laporta i dues societats https://t.co/drotIjB0vl

— diariARA (@diariARA) March 19, 2025