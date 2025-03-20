كوفنتري أول سيدة وأفريقية تفوز برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

انتُخبت كيرستي كوفنتري اليوم الخميس رئيسة للجنة الأولمبية الدولية بعد أن فازت في عملية التصويت التي أجريت اليوم في منتجع ساحلي فاخر في بيلوبونيز بجنوب غرب اليونان.

واحتاجت الزيمبابوية كوفنتري إلى جولة تصويت واحدة فقط للفوز في الانتخابات وخلافة توماس باخ، إذ فازت بأغلبية فورية في الاقتراع السري لتولي قيادة أغنى منظمة متعددة الرياضات في العالم.

وأصبحت كوفنتري أول سيدة تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية وأول من يتولى المنصب من أفريقيا.

وتفوقت كوفنتري في المنافسة على خوان أنطونيو سامارانش الابن وسيباستيان كو ودافيد لابارتيان وموريناري واتانابي والأمير فيصل بن الحسين من الأردن ويوهان إلياش.

وباعتبارها الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الدولية، ستتولى كوفنتري الآن مهمة توجيه الحركة الأولمبية في عصر جديد، والإشراف على الدورات الأولمبية المستقبلية ومعالجة التحديات الرئيسية مثل ارتفاع التكاليف، والتوترات الجيوسياسية، والمشهد المتطور للحوكمة الرياضية العالمية.