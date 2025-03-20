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تشلسي يزلزل سوق الانتقالات.. لاعب شاب مقابل 50 مليون يورو

RIO MAIOR, PORTUGAL - MARCH 09: Geovany Quenda of Sporting CP during the Liga Portugal Betclic match between Casa Pia AC and Sporting Clube de Portugal at Estadio Municipal de Rio Maior on March 9, 2025 in Rio Maior, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
جيوفاني كويندا البالغ 17 عاما انتقل إلى تشلسي مقابل 50 مليون يورو (غيتي)
20/3/2025

بعد إتمام صفقة انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي، بات الشاب جيوفاني كويندا أغلى لاعب في العالم بالفئة العمرية تحت 18 عاما، وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل تشلسي على خدمات الجوهرة الشابة كويندا (17 عاما) قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

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وكشف سبورتنغ، في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الصفقة تتضمن متغيرات تصل إلى 1.3 مليون يورو، تعتمد على تحقيق أهداف رياضية معينة خلال الموسم المقبل 2025-2026.

ومن المقرر أن يُكمل كويندا الموسم الحالي مع سبورتنغ على أن ينتقل لتشلسي في الصيف المقبل.

ووفق "ماركا" فإن صفقة انتقال كويندا إلى البلوز تجاوزت صفقات نجوم بقيمة إندريك وجود بيلينغهام عندما كانا في العمر نفسه.

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وتاليا أبرز صفقات اللاعبين الشباب في العالم:

  • البرازيلي إندريك: انتقل من بالميراس إلى ريال مدريد صيف عام 2018 وهو في عمر 18 عاما مقابل 35 مليون يورو.
  • الإنجليزي جود بيلينغهام: انتقل من بيرمنغهام إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 وهو بعمر 17 عاما مقابل 30 مليون يورو.
  • البرازيلي ألكسندر باتو: انتقل من إنترناسيونال إلى ميلان عام 2007 وهو بعمر 18 عاما مقابل 24 مليون يورو.
  • الإنجليزي جادون سانشو: انتقل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند عام 2017 وهو بعمر 17 عاما مقابل 20 مليون يورو.
  • الويلزي غاريث بيل: انتقل من ساوثهامبتون إلى توتنهام هوتسبير عام 2007 وهم بعمر 18 عاما مقابل 15 مليون يورو.
  • الإسباني بيدري غونزاليس: انتقل من لاس بالماس إلى برشلونة عام 2019 وهو بعمر 17 عاما مقابل 25 مليون يورو.

ويُعد كويندا المولود في غينيا بيساو يوم 30 أبريل/نيسان 2007 واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وبرز الجناح الشاب في موسمه الأول والأخير مع الفريق الأول بسبورتنغ لشبونة، إذ لعب 44 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

وسيكون كويندا جزءا من مشروع تشلسي القائم على ضم أفضل المواهب الشابة في العالم، حيث سينضم "للبلوز" إلى جانب كل من إستيفاو وكندي بايز وجميعهم بعمر 17 عاما.

المصدر : مواقع إلكترونية

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