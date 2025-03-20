ظروف غامضة واتهامات بإخفاء معلومات عن وفاة لاعب صيني واعد

توفي لاعب كرة قدم صيني واعد بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال تمارين في إسبانيا وضعته في غيبوبة، وذلك وفق ما أعلن ناديه اليوم الخميس.

ودخل غوو جياشوان في غيبوبة الشهر الماضي إثر حادث خلال مباراة تدريبية بين فريقي بكين تحت 20 عاما وألكوبينداس الإسباني في مدريد.

وأعلن مستشفى محلي وفاته دماغيا قبل نقله إلى الصين، حيث تلقى المزيد من الرعاية في مستشفى تيانتان في بكين.

وكتب النادي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن غوو الذي لعب مع فريق تحت 19 عاما لنادي "بكين غوان" المشارك في دوري الدرجة الأولى الصيني، فارق الحياة مساء الأربعاء، قائلا: "فقدنا طفلا يعشق كرة القدم".

وأضاف: "سيواصل النادي بذل قصارى جهده للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة غوو جياشوان".

وتوفي غوو الذي اختير ضمن منتخب الصين تحت 17 عاما في 2023، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ19.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إصابة غوو غير واضحة واتهمت عائلته المسؤولين الكرويين بإخفاء معلومات عن الحادث وعدم التواصل معها، مطالبة بتسجيلات فيديو للمباراة وتفاصيل عن العلاج الطبي الذي تلقاه قبل وصوله إلى المستشفى، ومعلومات عن تأمينه الصحي.

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وكتب شقيق غوو على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء أن العائلة "تريد الحقيقة والعدالة فقط".