تثبيث موعد مباراة برشلونة المؤجلة ضد أوساسونا بعد رفض استئناف البرسا

يخوض برشلونة مباراته المؤجلة ضد أوساسونا بالدوري الإسباني في 27 من الشهر الجاري بعد رفض الاستئناف الذي قدمه البرسا لرابطة الليغا.

ويغيب عن المباراة البرازيلي رافينيا والأورغوياني رونالدو أراوخو لاعبي البرسا لأنهما سيكونان مشغولين في المشاركة مع منتخب بلديهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وأُجّلت المواجهة التي كانت مقررة في 8 مارس/آذار الجاري، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني كارليس مينارو.

وبحسب الصحف المحلية، فإن برشلونة كان غير راضٍ عن الموعد الجديد وتقدم بطلب استئناف، وكانت حجته الرئيسية عودة رافينيا وأراوخو من التصفيات قبلها بيومين فقط.

كما أن الموعد الجديد لا يتناسب مع أوساسونا الذي يتعين عليه مواجهة أتلتيك بلباو بعدها بـ24 ساعة فقط، مما يعني ضرورة إجراء تغييرات إضافية على برنامجه.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، في حين يحتل أوساسونا المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.