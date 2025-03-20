موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقنوات البث المباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 21 مارس/آذار الجاري على ملعب فرانسيستون ستايوم.

وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة (16:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت مصر، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

قنوات البث المباشر لمباراة الجزائر وبوتسوانا:

SSC HD1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتنشد الجزائر صاحبة المركز الثاني في المجموعة السابعة (9 نقاط) خلف موزمبيق المتصدرة (12 نقطة)، عدم التفريط بالنقاط عندما تحل ضيفة على بوتسوانا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

وتضرب تشكيلة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش موجة غيابات، كلاعب وسط مرسيليا إسماعيل بن ناصر وحارس كاين الفرنسي أنتوني ماندريا، ولاعبي فينورد الهولندي أنيس حاج موسى ورامز زروقي، ولاعب الاتحاد السعودي حسام عوار ومهاجم الشمالي القطري بغداد بونجاح بسبب الإصابات.

وأُتيحت الفرصة لانضمام أسماء جديدة الى منتخب "الخضر"، ويتعلق الأمر بمدافع غانغان الفرنسي صهيب ناير (22 عاما)، وعودة المهاجم سعيد بن رحمة ولاعب الترجي يوسف بلايلي.

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وقال بيتكوفيتش "ندرك أننا سنخوض مواجهتين صعبتين، صحيح أن هناك إصابات كثيرة، لكن سوف نحاول التأقلم مع هذا الوضع ومواصلة المسار الذي بدأناه ومساعدة اللاعبين على الانسجام".