فوز ساحق لقطر على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

أنعشت قطر آمالها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعدما حققت فوزا ساحقا 5-1 أمام كوريا الشمالية الخميس في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى.

ورفعت قطر رصيدها إلى 10 نقاط متساوية في ذلك مع الإمارات ضمن المجموعة التي تتصدرها إيران برصيد 19 نقطة وتليها أوزبكستان برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز السادس الأخير.

وفي ملعب جاسم بن حمد، توقف اللعب في الدقيقة العاشرة إثر سقوط أكرم عفيف مصابا بعد تدخل قوي من يونغ وي-نام، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لاتخاذ القرار بشأن اللاعب الكوري، وعاد ليمنحه إنذارا.

أهداف مباراة قطر وكوريا الشمالية

وافتتحت قطر التسجيل في الدقيقة 17 عندما انطلق عفيف غير المراقب ليستغل كرة من ركلة ركنية ويسددها مباشرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى مشعل برشم حارس مرمى قطر ببراعة لتسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وعززت قطر تقدمها بالهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق أحمد الجانحي الذي تلقى طولية من عفيف وانطلق إلى منطقة الجزاء ثم صوب الكرة بقدمه اليسرى في المرمى.

وسدد كانج كوك تشول كرة خطيرة من ركلة حرة في الدقيقة 30 مرت فوق الحائط البشري لكن الحارس برشم تألق مجددا في الدفاع عن شباكه.

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وجاء الهدف الثالث لقطر في الدقيقة 34 عندما انطلق همام الأمين على الجهة اليسرى ومرر عرضية حاول الكوري الشمالي كيم يو-سونغ التصدي لها لكنه وجه الكرة بالخطأ إلى داخل شباك منتخب بلاده.

وفي الدقيقة 56، تلقى أحمد الراوي طولية من عفيف وانطلق منفردا ثم سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة تقدم قطر 4-0.

وواصل المنتخب القطري توهجه وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 66، إذ انطلق أحمد علاء إلى منطقة الجزاء وراوغ الحارس ثم سدد الكرة في الشباك.

وردت كوريا الشمالية بهدف وحيد في الدقيقة 86 سجله باك كوانج هون عندما تلقى عرضية عالية وصوب الكرة في الشباك بضربة رأس لتنتهي المباراة بفوز قطر 5-1.