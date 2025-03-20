جدول المباريات المزدحم "كابوس" يزعج ريال مدريد

يعاني ريال مدريد في الموسم الحالي من الجدول الزمني المزدحم بشكل غير مسبوق وهو ما أجبره على خوض العديد من المباريات خلال أيام قليلة.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما يمّر به ريال مدريد خاصة في الفترة الأخيرة "بالكابوس" بسبب كارثة الجدول المزدحم.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي النادي الملكي ظهروا في 9 حصص تدريبية فقط من أجل التحضير لـ22 مباراة في 4 بطولات مختلفة، كما حصلوا على 7 أيام راحة فقط في آخر 75 يوما أي منذ بداية العام الجاري (2025).

😱😱 ¡El Real Madrid denuncia el caos de su calendario con 22 partidos en 75 días! #PesadillaBlanca https://t.co/6JBAhhxRfX — MARCA (@marca) March 17, 2025

وخاض ريال مدريد 9 مباريات مع حصول اللاعبين على أقل من 72 ساعة راحة بين مباراة وأخرى، وهو وضع دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينغي إلى التهديد علنا بعدم خوض مباريات أخرى في الوضع نفسه بدعوى أن فريقه يتعرض "لضغط تنافسي لا يُحتمل".

وتاليا مباريات خاضها ريال مدريد براحة أقل من 72 ساعة وفق ماركا:

68 ساعة راحة بين مباراتي فالنسيا وديبورتيفا مينيرا بالليغا وكأس الملك (3 و6 يناير/كانون الثاني 2025).

64 ساعة راحة بين مباراتي سيلتا فيغو ولاس بالماس بالليغا وكأس الملك (16 و19 يناير/كانون الثاني 2025).

67 ساعة راحة بين مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس بكأس الملك والليغا (26 فبراير/ شباط والأول من مارس/آذار 2025).

66 ساعة راحة بين مباراتي أتلتيكو مدريد وفياريال بدوري الأبطال والليغا (12 و15 مارس/آذار 2025).

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وقال أنشيلوتي "لن نلعب أي مباراة مستقبلا إذا لم نحصل على 72 ساعة راحة".

CARLO ANCELOTTI DISPARÓ CONTRA #LALIGA Y EL CALENDARIO💥😳 El técnico del Real Madrid criticó fuertemente las horas entre juegos esta temporada y hasta solicitó a #LaLiga una reprogramación del encuentro ante Villareal, pero fue rechazado tras solo tener 66 horas de descanso… pic.twitter.com/cjaq0sqfqn — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 15, 2025

وبدأ ريال مدريد موسم 2024-2025 وهو يعلم تماما أنه قد يلعب 72 مباراة رسمية في حال نافس بكل البطولات ووصل إلى مبارياتها النهائية، وهي توقعات في طريقها لتصبح حقيقة واقعة.

وحتى الآن لعب ريال مدريد 48 مباراة وهي حصيلة مرشحة للزيادة إلى 64 على الأقل حيث يتبقى للنادي الملكي حاليا:

10 مباريات في الدوري الإسباني.

مباراتان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة واحدة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

3 مباريات في مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

وفي حال نجح الفريق في التأهل إلى المباريات النهائية من هذه البطولات سيكون أمامه 24 مباراة إضافية حتى 13 يوليو/تموز 2025، مما يعني وصوله إلى 72 مباراة رسمية نهاية الموسم.

شكوى من الإرهاق

واشتكى لاعبو ريال مدريد من الإرهاق أبرزهم كيليان مبابي الذي صرّح بعد مباراة فياريال "لقد كان الأمر صعبا للغاية، الكل يعرف أننا لعبنا 120 دقيقة ضد أتلتيكو في الأبطال وبعدها بيومين فقط اضطررنا للعب مباراة أخرى. حتى عملية الإحماء كانت صعبة علينا".

Kylian Mbappe and Jude Bellingham were both exhausted at full time. Both players went the full 120 minutes vs. Atletico Madrid in the Champions League on Wednesday and then played the full 90 in their 2-1 comeback win vs. Villarreal today 💪 pic.twitter.com/YoIjHF2sd0 — ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2025

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في الأثناء، حذر الخبير الطبي بيدرو لويس ريبويل من العواقب الوخيمة لضغط المباريات على لاعبي النادي الملكي.

وقال ريبويل "الأرقام لا تكذب، عدد الإصابات في ريال مدريد ارتفع بشكل مخيف وهذا يؤكد أن عدد المباريات الحالي غير متوافق مع صحة اللاعبين".

وأضاف "لم يعد لديهم وقت كاف للراحة أو التدريب بشكل منظم، اللاعب بحاجة إلى فترات راحة وتدريبات مجدولة للحفاظ على لياقته البدنية طوال الموسم. لكن مع هذا العدد الهائل من المباريات أصبح الأمر مستحيلا".