جدول المباريات المزدحم "كابوس" يزعج ريال مدريد

يعاني ريال مدريد في الموسم الحالي من الجدول الزمني المزدحم بشكل غير مسبوق وهو ما أجبره على خوض العديد من المباريات خلال أيام قليلة.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما يمّر به ريال مدريد خاصة في الفترة الأخيرة "بالكابوس" بسبب كارثة الجدول المزدحم.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي النادي الملكي ظهروا في 9 حصص تدريبية فقط من أجل التحضير لـ22 مباراة في 4 بطولات مختلفة، كما حصلوا على 7 أيام راحة فقط في آخر 75 يوما أي منذ بداية العام الجاري (2025).

وخاض ريال مدريد 9 مباريات مع حصول اللاعبين على أقل من 72 ساعة راحة بين مباراة وأخرى، وهو وضع دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينغي إلى التهديد علنا بعدم خوض مباريات أخرى في الوضع نفسه بدعوى أن فريقه يتعرض "لضغط تنافسي لا يُحتمل".

وقال أنشيلوتي "لن نلعب أي مباراة مستقبلا إذا لم نحصل على 72 ساعة راحة".

وبدأ ريال مدريد موسم 2024-2025 وهو يعلم تماما أنه قد يلعب 72 مباراة رسمية في حال نافس بكل البطولات ووصل إلى مبارياتها النهائية، وهي توقعات في طريقها لتصبح حقيقة واقعة.

وحتى الآن لعب ريال مدريد 48 مباراة وهي حصيلة مرشحة للزيادة إلى 64 على الأقل حيث يتبقى للنادي الملكي حاليا:

وفي حال نجح الفريق في التأهل إلى المباريات النهائية من هذه البطولات سيكون أمامه 24 مباراة إضافية حتى 13 يوليو/تموز 2025، مما يعني وصوله إلى 72 مباراة رسمية نهاية الموسم.

واشتكى لاعبو ريال مدريد من الإرهاق أبرزهم كيليان مبابي الذي صرّح بعد مباراة فياريال "لقد كان الأمر صعبا للغاية، الكل يعرف أننا لعبنا 120 دقيقة ضد أتلتيكو في الأبطال وبعدها بيومين فقط اضطررنا للعب مباراة أخرى. حتى عملية الإحماء كانت صعبة علينا".

Kylian Mbappe and Jude Bellingham were both exhausted at full time.

Both players went the full 120 minutes vs. Atletico Madrid in the Champions League on Wednesday and then played the full 90 in their 2-1 comeback win vs. Villarreal today 💪 pic.twitter.com/YoIjHF2sd0

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2025