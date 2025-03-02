رونالدو يغيب عن مواجهة استقلال طهران بعد رفض نقلها لـ"أرض محايدة"

غاب اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن قائمة اللاعبين المسافرين إلى إيران لمواجهة فريق استقلال طهران -غدا- في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يعلن "العالمي" سبب غياب "الدون" عن قائمة المباراة المهمة في البطولة القارية، ولكن يبدو أنه لها علاقة بطلب النصر من الاتحاد الآسيوي للعبة إقامة المباراة على أرض "محايدة" بسبب مخاوف تتعلق بسلامة رونالدو، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية يوم الجمعة الماضي.

وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران أنه "بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة".

وسبق أن لعب النصر أمام برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر/أيلول 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من رونالدو. وقد اضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.

وذكر موقع "فارزش 3" أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم إنه اتخذت إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجم النصر في طهران.

اختيارات المدير الفني السيد ستيفانو بيولي لقائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران، استعدادًا لمباراة #النصر_الاستقلال 💛 pic.twitter.com/BHRZxu6JfB — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 2, 2025