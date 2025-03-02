فريق أميركي يعوض جماهيره بسبب ميسي

قال هيوستن دينامو إنه سيمنح مشجعيه تذكرة مجانية لإحدى المباريات القادمة على أرضه بعد غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن مباراة الفريقين في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم فجر الغد بتوقيت مكة المكرمة

وتسبب غياب ميسي عن الملعب بتعويض المشجعين من قبل، إذ أعلن منظمو مباراة في هونج كونج عن رد 50% من قيمة التذاكر العام الماضي بعد غياب النجم الأرجنتيني بسبب الإصابة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن نادي "شيكاغو فاير" عن ضمان ائتماني على تذاكر المباريات والتصاريح الموسمية إذا كان ميسي مصابا ولم يشارك في مباراة الفريق على ملعبه أمام إنتر ميامي.

وذكر دينامو -في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أمس السبت- أن "تقرير حالة اللاعبين الذي تمت مشاركته مؤخرا بشأن المباراة لم يتضمن المهاجم ليونيل ميسي، لكن ورد أنه لم يقم بالرحلة إلى هيوستن. للأسف، لا نتحكم في من سيلعب لصالح منافسنا".

وأضاف "بإمكان المشجعين الذين سيحضرون مباراة ليلة الغد الحصول على تذكرة مجانية لإحدى مباريات دينامو القادمة هذا الموسم. ستتوفر تفاصيل إضافية مطلع الأسبوع المقبل".

ولعب ميسي في مباراة كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) أمام سبورتنغ كانساس سيتي الأسبوع الماضي، وسجل الهدف الأول في فوز إنتر ميامي 3-1.

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وفرضت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم غرامة، لم يكشف عن قدرها، على اللاعب الأرجنتيني (37 عاما) بعد إمساكه رقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق "نيويورك سيتي إف سي" عقب التعادل 2-2 في وقت سابق من هذا الشهر.