ليفاندوفسكي هداف برشلونة يسعى للتتويج بالحذاء الذهبي

يتطلع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة إلى تعزيز مكانته في السباق من أجل التتويج بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويسعى ليفاندوفسكي (36 عاما) إلى استعادة مركزه الأساسي في مباراة الدوري أمام ريال سوسيداد اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وإذا سجل ليفاندوفسكي هدفا في مرمى ريال سوسيداد فستكون أمامه فرصة لتعزيز موقعه في سباق التتويج بالحذاء الذهبي.

ويريد الهداف البولندي استغلال توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يشارك عدد من منافسيه مثل محمد صلاح نجم نادي ليفربول -الذي يحتل صدارة الهدافين- إلى جانب إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل.

ويحتل البولندي المركز الرابع في ترتيب أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى بفضل أهدافه الـ20 في الدوري الإسباني.

وفاز الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024 بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الألماني.

وتزداد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي حدة مع دخول الثلث الأخير من عمر المسابقات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

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وتمنح جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بناء على النقاط التي جمعها كل مهاجم في نهاية الموسم، وتحتسب النقاط بناء على عدد الأهداف مع مراعاة عامل صعوبة الدوري.

وتاليا أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفا (50 نقطة).

2- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 21 هدفا (42 نقطة)

3- الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتالانتا): 21 هدفا (42 نقطة).

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 20 هدفا (40 نقطة).

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفا (40 نقطة).

6- السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 19 هدفا (38 نقطة).

7- الدانماركي ميكا بيريث (موناكو-شتورم غراتس): 21 هدفا (36.5 نقطة).

8- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي- آينتراخت فرانكفورت): 18 هدفا (36 نقطة).

9- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فورست): 18 هدفا (36 نقطة).

10-السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتينغ لشبونة): 23 هدفا (34.5 نقطة).