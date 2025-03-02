ليفاندوفسكي هداف برشلونة يسعى للتتويج بالحذاء الذهبي

يتطلع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لتعزيز مكانته في السباق من أجل التتويج بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويسعى روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما) لاستعادة مركزه الأساسي في مباراة الدوري أمام ريال سوسيداد الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

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وفي حال سجل ليفاندوفسكي هدفا في مرمى ريال سوسيداد، سيكون أمامه فرصة لتعزيز موقعه في سباق التتويج بالحذاء الذهبي.

ويريد الهداف البولندي استغلال توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يشارك عدد من منافسيه أمثال محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي يحتل صدارة الهدافين إلى جانب إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل.

ويحتل البولندي المركز الرابع في ترتيب أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى بفضل أهدافه الـ20 في الدوري الإسباني.

وفاز الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الألماني.

وتزداد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي حدة مع دخول الثلث الأخير من عمر المسابقات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتمنح جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بناء على النقاط التي جمعها كل مهاجم في نهاية الموسم، وتحتسب النقاط بناء على عدد الأهداف مع مراعاة عامل صعوبة الدوري.

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تاليا أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفا (50 نقطة).

2- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 21 هدفا (42 نقطة)

3- الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتالانتا): 21 هدفا (42 نقطة).

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 20 هدفا (40 نقطة).

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفا النرويجي (40 نقطة).

6- السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 19 هدفا (38 نقطة).

7- الدنماركي ميكا بيريث (موناكو-شتورم غراتس): 21 هدفا (36.5 نقطة).

8- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي-آينتراخت فرانكفورت): 18 هدفا (36 نقطة),

9- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فورست): 18 هدفا (36 نقطة).

10-السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتنغ لشبونة): 23 هدفا (34.5 نقطة).