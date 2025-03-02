إيسكو يعتذر ويبرر احتفاله بالتسجيل في ريال مدريد

قدّم إيسكو لاعب ريال بيتيس الإسباني اعتذارا سريعا إلى ناديه السابق ريال مدريد بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباكه بالدوري الإسباني.

وقاد إيسكو أمس السبت ريال بيتيس إلى تحقيق انتصار ثمين على ريال مدريد 2-1 بإحرازه هدف الفوز من علامة الجزاء في المباراة التي جرت على ملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الـ26 من الليغا.

إيسكو يسجل في مرمى فريقه السابق من علامة الجزاء#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/xAzw0uOj6R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2025

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وبعد نجاحه في تنفيذ ركلة جزاء وتسجيل الهدف احتفل إيسكو بطريقة حماسية مع جماهير الفريق المحلي، وهو الهدف الذي منح بيتيس النقاط الثلاث.

وبعد المباراة قال إيسكو في تصريحات تلفزيونية "اعتذرت من جماهير ريال مدريد الموجودة هنا على المدرجات، أنا ممتن دائما للنادي الذي ساعدني دائما على تحقيق حلم الطفولة، بالتأكيد أنا ممتن لريال مدريد".

وأضاف "كنت سعيدا جدا بهذا الهدف، إذ إن زوجتي كانت حاضرة، وكنا نسجل فيلما وثائقيا حول الطريقة التي تعافيت فيها من الإصابة وعودتي إلى الملاعب وكيف ألعب بعد الإصابة".

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وتعرّض إيسكو يوم 16 مايو/أيار الماضي لكسر في عظمة الشظية اليسرى خلال مباراة بيتيس ولاس بالماس، وخضع على إثرها لعملية أنهت آماله في المشاركة بكأس أوروبا (يورو 2024) رغم تقديمه موسما استثنائيا.

وكانت فترة تعافيه المتوقعة نحو 3 أشهر، لكن بعد عودته إلى التدريبات الجماعية في سبتمبر/أيلول الماضي اتضح عدم التئام الكسر ليقرر الأطباء إجراء جراحة ثانية عاد بعدها إلى الملاعب يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2024 ضد برشلونة، بعدها بدأ باستعادة لياقته تدريجيا حتى هز شباك الريال.

وفي الوقت نفسه، أشار إيسكو إلى أن هذا الفوز جاء بسبب مجهود الفريق ككل، إذ صرح أيضا "من الصعب الفوز في مثل هذه المباريات، خاصة أمام ريال مدريد الفريق الذي يمتلك ملايين الحلول، ولولا عمل الفريق بأكمله لما كان ذلك ممكنا، يجب أن نواصل العمل دون أن نبالغ في فرحتنا".

وفي هذه الأثناء، كتب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني المقرب من ريال مدريد عن خسارة الميرينغي أمام بيتيس بأنها "الهزيمة الأكثر مرارة بسبب الأداء الكبير الذي قدّمه إيسكو".

وحافظ ريال بيتيس على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وهو المركز المؤهل إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة، في حين تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث، إذ تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر المؤقت لليغا.

يذكر أن إيسكو ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 9 مواسم، وتحديدا في الفترة بين موسمي 2013-2014 حتى 2021-2022 بعد انتقاله إلى الفريق الملكي قادما من مالقا.

وخلال تلك الفترة لعب إيسكو مع النادي الملكي 353 مباراة في جميع البطولات، سجل فيها 53 هدفا وقدّم لزملائه 58 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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وتُوّج إيسكو مع ريال مدريد بـ19 لقبا، أهمهما على الإطلاق دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، وكأس العالم للأندية (4 مرات)، والدوري الإسباني (3 مرات).

وبعد انتهاء عقده مع ريال مدريد صيف عام 2022 انتقل إيسكو إلى إشبيلية، في تجربة انتهت بعد 6 أشهر فقط إثر فسخ النادي الأندلسي عقد اللاعب الذي وقّع بعد ذلك لغريمه ريال بيتيس صيف العام 2023.