اللاعبون الأكثر تتويجا بالدوري في البطولات الخمس الكبرى

يتربع الويلزي المعتزل ريان غيغز على عرش أكثر اللاعبين تتويجا ببطولة الدوري في المسابقات الخمس الكبرى، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وطوال مسيرته الاحترافية، تُوج غيغز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 13 مرة وجميعها مع فريق مانشستر يونايتد الملقب "بالشياطين الحمر".

ويتشارك 4 لاعبين المركز الثاني وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنمساوي دافيد ألابا والألماني توماس مولر والإسباني باكو خينتو، وفي رصيد كل منهم 12 لقب دوري.

ويُمكن القول إن انفراد غيغز بالمركز الأول في هذه القائمة بات مهددا بشكل كبير، على اعتبار أن مولر في طريقه لإضافة لقب جديد في الدوري الألماني مع فريقه الحالي بايرن ميونخ الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن ملاحقه باير ليفركوزن حامل اللقب.

كما أن ألابا بإمكانه أيضا مشاركة غيغز في القمة في حال تتويجه مع فريقه الحالي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الذي يشهد هذا الموسم منافسة ثلاثية شرسة بين النادي الملكي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتاليا قائمة بأسماء اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة الدوري في الدوريات الخمس الكبرى:

الويلزي غيغز: 13 لقبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 12 لقبا (10 مع برشلونة الإسباني و2 مع سان جيرمان الفرنسي).

النمساوي دافيد ألابا: 12 لقبا ( 10 مع بايرن ميونخ الألماني و2 مع ريال مدريد الإسباني).

الألماني توماس مولر: 12 لقبا مع بايرن ميونخ.

الإسباني باكو خينتو: 12 لقبا مع ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي كينغسلي كومان: 11 لقبا (8 مع بايرن ميونخ ولقب وحيد مع يوفنتوس الإيطالي و2 مع سان جيرمان).

الألماني مانويل نوير: 11 لقبا مع بايرن ميونخ.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 11 لقبا (10 مع بايرن ميونخ ولقب وحيد مع برشلونة).

الإسباني تياغو ألكانتارا: 11 لقبا (4 مع برشلونة و7 مع بايرن ميونخ).

الهولندي أريين روبن: 11 لقبا (منها 7 ألقاب مع بايرن ميونخ).

الإنجليزي بول سكولز: 11 لقبا مع مانشستر يونايتد.

الإيطالي جيانلويجي بوفون: 11 لقبا (10 مع يوفنتوس ولقب وحيد مع سان جيرمان).