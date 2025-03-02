مضاعفات جراحة تنهي حياة الملاكم الأميركي جونز

توفي بطل العالم السابق الملاكم كارسون جونز عن عمر ناهز 38 عاما بعد مضاعفات ناجمة عن جراحة في الجهاز الهضمي.

الملاكم الأميركي الذي كان آخر نزال له في عام 2023 عاني مؤخرا من مضاعفات أثناء عملية جراحة على مستوى المريء. وأكد الخبر خصمه السابق كاليب تراو ونشر صورة لهما معا وكتب "ارقد في سلام يا رجل. خسرت الملاكمة رجلا جيدا، في وقت مبكر".

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وكان تراو نشر تغريدة قبل وفاة كارسون "مجتمع الملاكمة، نحتاج إلى بعض الصلوات من أجل بطل العالم السابق كارسون جونز.. لقد أصيب بمضاعفات أثناء عملية جراحية، ويمكن لصديقي أن يستفيد من كل المشاعر الإيجابية التي يمكنه الحصول عليها".

نشر حكم الملاكمة البريطاني مارك ليسون "من المحزن جدا سماع نبأ وفاة كارسون جونز عن عمر يناهز 38 عاما فقط. ارقد في سلام يا بطل".

معاناة في الجهاز الهضمي

أخبر جونز متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير/كانون الثاني أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي إحدى المرات، كتب جونز "سأخضع أخيرا لعملية جراحية في المريء يوم الاثنين. لا أستطيع الانتظار. هذا الهراء يدفعني إلى الجنون".

وأضاف "تناولت ثلاث قضمات من الطعام يوميا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وفقدت 35 رطلا. وفي بعض الأيام، لا أتناول أي طعام أو شراب على الإطلاق".

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خسر جونز أمام بطل العالم السابق للوزن المتوسط ​​بروك بالنقاط في عام 2012 ثم بالتوقف في مباراة العودة بعد عام.

خاض 63 قتالًا في مسيرته بما في ذلك ضد مقاتلين كبار مثل كيل بروك، وأنتونيو مارغاريتو، وتيد تشيزمان وكان آخر نزال له في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد جيمس وارين وفاز به بعد جولتين.