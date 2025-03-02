شاهد.. هل فاز برشلونة على سوسيداد بسبب خطأ الحكام؟

نتناول بالتحليل حالة طرد مدافع ريال سوسيداد التي فتحت الطريق أمام برشلونة لحسم المباراة لصالحه برباعية، في المباراة التي لعبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، كانت المباراة متكافئة والنتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 17 عندما طرد الحكم مدافع سوسيداد أرتيز إيلوستوندو، لأنه أمسك داني أولمو لاعب برشلونة وهو متجه للمرمى في هجمة خطيرة من قوس دائرة منتصف الملعب.

والمخالفة موجود وهي المسك، ولكن الطرد لم يكن مستحقا.

اعتبر الحكم أن المدافع منع أولمو من "فرصة محققة لتسجيل هدف" كما تنص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك)، ولكن هناك شرطا أساسيا من الاعتبارات الأربعة التي يجب أن تتوفر في الطرد غير موجود في هذه الحالة.

والاعتبار المفقود هو تمركز وعدد المدافعين، حيث إن مدافع سوسيداد لوبيز رقم 12 كان بالقرب من أولمو لحظة مسكه، وكان يستطيع منعه أو التضييق عليه في اتجاهه للمرمى خاصة أن المسافة كانت نحو 40 مترا وهي بعيدة نسبيا، أي أن الطرد كان قاسيا والعقوبة الأكثر واقعية هي الإنذار لـ"منع فرصة واعدة" وليست محققة، وهو ما كان يجب أن يلفت حكام تقنية الفيديو نظر الحكم إليه.