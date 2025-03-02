أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محبط ويخشى تكرار سيناريو بيتيس أمام أتلتيكو

يؤمن الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لن يكون قادرا على الفوز في الديربي الأوروبي ضد أتلتيكو إذا ظهر بنفس المستوى الذي لعب فيه ضد ريال بيتيس.

وتعرّض ريال مدريد أمس لخسارته الرابعة في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي وذلك بنتيجة 1-2 في المباراة ضد بيتيس التي جرت على ملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الـ26.

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وقدّم ريال مدريد خلال المباراة مستوى باهتا حيث فقد الكرة مرات عديدة خاصة في الشوط الأول، وهو ما أقر به أنشيلوتي الذي ظهر في المؤتمر الصحفي قلقا ومحبطا وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل مواجهة الفريق القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي "إذا لعبنا بهذه الطريقة ضد أتلتيكو فلن نفوز، هذا واضح جدا. آمل أن تكون مباراتنا ضد بيتيس بمثابة جرس إنذار لنا، لقد كنا أفضل وأكثر تماسكا في المباريات السابقة".

🚨 Carlo Ancelotti: “We deserved to lose, we didn’t play at our level”. “If we play like this against Atlético Madrid, we will not win”. pic.twitter.com/eK3nAhRdUm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

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وعند سؤاله عن غياب الالتزام لدى لاعبيه ضد بيتيس أجاب: "في الحقيقة لا أعرف فأنا لست داخل عقولهم، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع، خسرنا الكرة 27 مرة في الشوط الأول".

وفي الوقت نفسه اعترف المدرب البالغ من العمر 65 عاما بأن هذه الهزيمة هي الأكثر إيلاما للفريق هذا الموسم، خاصة أنها جاءت في وقت حساس كما أن الميرنغي اكتفى بجمع 5 نقاط من آخر 15 ممكنة.

« Nous devons réagir » : Carlo Ancelotti remonté contre ses joueurs après la défaite du Real face au Betis https://t.co/yKjDOzfwAX — Sudinfo.be (@sudinfo_be) March 2, 2025

وعلّق أنشيلوتي على ذلك بالقول "هذه خسارة مؤلمة علينا أن نرد بسرعة، من الصعب الخسارة في هذا التوقيت من الموسم لأن جميع الفرق تقاتل".

وتابع: "لم نقدم مباراة جيدة رغم أننا بدأنا بشكل رائع، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على المستوى والالتزام المطلوبين، المنافس استحق الفوز".

🚨 Ancelotti tras caer derrotado ante el Real Betis en el Benito Villamarín: 🟢 "El @RealBetis ha sido mejor que nosotros y se ha merecido ganar"#ZonaMixta pic.twitter.com/hrMeHL4Q6N — Zona Mixta (@ZonaMixta__) March 1, 2025

وقرر أنشيلوتي استبدال النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 75 من عمر المباراة ودفع بالبرازيلي الشاب إندريك بدلا منه.

وعن سبب سحب مبابي قال الإيطالي "كان يعاني من مشكلة (خلع الضرس) ولم يتدرب كثيرا، لذا فضلت إخراجه".

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ توقف رصيده عند 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر المؤقت، خاصة أن برشلونة (54 نقطة) سيستقبل ريال سوسيداد اليوم وفي حال فوزه فإنه سينفرد بالصدارة.