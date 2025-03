أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محبط ويخشى تكرار سيناريو بيتيس أمام أتلتيكو

يؤمن الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لن يكون قادرا على الفوز في الديربي الأوروبي ضد أتلتيكو إذا ظهر بنفس المستوى الذي لعب فيه ضد ريال بيتيس.

وتعرّض ريال مدريد أمس لخسارته الرابعة في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي وذلك بنتيجة 1-2 في المباراة ضد بيتيس التي جرت على ملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الـ26.

وقدّم ريال مدريد خلال المباراة مستوى باهت حيث فقد الكرة مرات عديدة خاصة في الشوط الأول، وهو ما أقر به أنشيلوتي الذي ظهر في المؤتمر الصحفي قلقا ومحبطا وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل مواجهة الفريق القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي "إذا لعبنا بهذه الطريقة ضد أتلتيكو فلن نفوز، هذا واضح جدا. آمل أن تكون مباراتنا ضد بيتيس بمثابة جرس إنذار لنا، لقد كنا أفضل وأكثر تماسكا في المباريات السابقة".

🚨 Carlo Ancelotti: “We deserved to lose, we didn’t play at our level”.

“If we play like this against Atlético Madrid, we will not win”. pic.twitter.com/eK3nAhRdUm

