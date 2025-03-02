موعد مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال الإيراني بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاستقلال الإيراني ضد النصر السعودي في مستهل مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب آزادي، وتبدأ الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة حسب توقيت القاهرة (16:00 بتوقيت غرينتش).

تبث مباراة الاستقلال ضد النصر على قناة:

beIN Sports AFC HD (تعليق علي الكعبي).

التقى الفريقان في 3 مباريات انتهت مباراتان بفوز النصر وواحدة بفوز الاستقلال.