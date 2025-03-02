موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة
2/3/2025
تنطلق غدا الاثنين مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وفيما يلي مواعيد مباريات الذهاب حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة وتوقيت غرينيتش وقنوات البث المباشر الناقلة للمباريات:
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الاثنين:
- الاستقلال الإيراني ضد النصر السعودي: السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتبث على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق علي الكعبي.
- الوصل الإماراتي ضد السد القطري: التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (18:00 بتوقيت غرينيتش)، على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس.
الثلاثاء:
- باختاكور الأوزبكي ضد الهلال السعودي: السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتبث على قناة beIN Sports AFC 1 HD بتعليق عبد الله الغامدي.
- الريان القطري ضد الأهلي السعودي: التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (18:00 بتوقيت غرينيتش)، على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق عامر الخوذيري.
المصدر : الجزيرة