موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

تنطلق غدا الاثنين مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

وفيما يلي مواعيد مباريات الذهاب حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة وتوقيت غرينيتش وقنوات البث المباشر الناقلة للمباريات:

الاثنين:

الاستقلال الإيراني ضد النصر السعودي: السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتبث على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق علي الكعبي.

الوصل الإماراتي ضد السد القطري: التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (18:00 بتوقيت غرينيتش)، على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس.

الثلاثاء: