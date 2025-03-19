فان باستن ينتقد "يويفا" بسبب ركلة ترجيح ألفاريز وفليك يتأسف

فتح أسطورة ميلان ماركو فان باستن، النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد اللغط الذي صاحب ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز خلال مباراة أتلتيكو وغريمه ريال مدريد بدوري الأبطال، في حين أعرب مدرب برشلونة هانسي فليك عن أسفه تجاه اللاعب.

وخسر أتلتيكو أمام الريال بركلات الترجيح، الأربعاء الماضي، ليودع الروخيبلانكوس بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وشهدت ركلات الترجيح تسجيل جوليان ألفاريز هدفا، لكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة أن مهاجم الأتلتي لمس الكرة مرتين قبل أن تدخل الشباك.

وأكد ويفا صحة قرار إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز وقال في بيان له "على الرغم من حصول احتكاك طفيف، قام اللاعب بلمس الكرة باستخدام قدمه الواقفة قبل أن يركلها".

ونشر الأسطورة الهولندية مقطع فيديو لركلة الترجيح، وعلق قائلا إن المهاجم الأرجنتيني لمس الكرة مرة واحدة فقط وليس مرتين، كما ادعى الحكم واليويفا. وأضاف "الاتحاد الأوروبي عليه واجب لإصلاح هذا الأمر".

أسطورة هولندا ماركو فان باستن: لست مشجعا لريال مدريد أو أتلتيكو ولكن جوليان ألفاريز لمس الكرة مرة واحدة، لدى اليويفا مهمة لإصلاح ما جرى.https://t.co/Atrlsu391q pic.twitter.com/7GDfOGdf6K — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) March 15, 2025

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موقف هانسي فليك

في المقابل رفض مدرب برشلونة هانسي فليك التعليق حول ما إذا كان ألفاريز قد لمس الكرة مرتين خلال تنفيذ ركلة الترجيح، لكنه قال إنه شعر بالأسف تجاه اللاعب.

وقال فليك "ماذا تريدني أن أقول؟ كان موقفا مؤسفا للغاية. شعرت بالأسف تجاهه لأنه لاعب رائع، وأحد أفضل الهدافين. ليس لدي ما أعلق عليه، لأنه لم يكن قراري. لقد رأيت ما حدث، وأشعر بالأسف تجاهه".

من يغير القواعد؟

في الأثناء أشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير قواعد كرة القدم على اعتبار أن الهيئة الوحيدة التي لديها القدرة على تغيير القواعد هي مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

وقالت "من المثير للدهشة أن يشير المهاجم الهولندي بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن وضع تنظيمي لا علاقة للهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية به".

وأضافت "لا يفعل المشجعون والصحفيون شيئا سوى الشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذه الحالة، وهي مواقف تقع خارج نطاق سلطته واختصاصه".

ولا يملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهما بلغت قوته، أي سلطة لتغيير اللوائح أو أي من القواعد التي تحكم كرة القدم. وأقصى ما يمكن للويفا أن يفعله هو ما فعله بالفعل، وهو ليس أقل من طلب تغيير القاعدة ردا على ما يعتبره افتقارا لتعمد من جوليان ألفاريز ضرب الكرة مرتين.