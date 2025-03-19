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أسوأ متذيل للترتيب في الدوريات الأوروبية الكبرى

Southampton's Taylor Harwood-Bellis appears dejected following the Premier League match at St. Mary's Stadium, Southampton. Picture date: Saturday March 15, 2025. (Photo by Andrew Matthews/PA Images via Getty Images)
خلال مبارياته هذا الموسم فاز ساوثهامبتون في مباراتين فقط وتعادل 3 مرات مقابل 24 هزيمة (غيتي)
19/3/2025

يمر ساوثهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأسوأ فترة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها بالمسمى الحالي منذ موسم 1992-1993.

ويقبع ساوثهامبتون في قاع الجدول بعدما جمع 9 نقاط فقط بعد مرور 29 جولة من بداية المسابقة، وهو أسوأ سجل لفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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وخلال مبارياته هذا الموسم، لم يفز ساوثهامبتون سوى مرتين، إحداهما على ملعبه سانت ماري، بالإضافة إلى 3 تعادلات مقابل 24 هزيمة آخرها أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

هذه النتائج عقّدت من مهمة الفريق في البقاء مع الكبار، حيث أصبح هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" أقرب من أي وقت مضى، ويبتعد عن منطقة الأمان بـ17 نقطة.

ويعاني الفريق من عجز تام في تسجيل الأهداف مع انهيار كبير في خط دفاعه، إذ سجل ساوثهامبتون 21 هدفا فقط في حين استقبلت شباكه 70 هدفا، مما أثار غضب جماهيره التي وصفت وضع فريقها بـ"المخزي للغاية".

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ويُعد ساوثهامبتون حاليا هو ثالث أسوأ متذيل للترتيب بين فرق أبرز 10 دوريات في أوروبا، ولا يوجد من هو أسوأ منه سوى أضنة ديمير سبورت بالدوري التركي، وبوديوفيتش من جمهورية التشيك.

وتاليا حصيلة نقاط الفرق التي تتذيل ترتيب الدوريات الـ10 الكبرى بأوروبا حتى الآن:

  • الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون 9 نقاط.
  • الدوري الإيطالي: مونزا 15 نقطة.
  • الدوري الإسباني: بلد الوليد 16 نقطة.
  • الدوري الألماني: هولشتاين كيل 17 نقطة.
  • الدوري الفرنسي: مونبيليه 15 نقطة.
  • الدوري الهولندي: المير سيتي 15 نقطة.
  • الدوري البرتغالي: بوافيستا 15 نقطة.
  • الدوري البلجيكي: بيرشكوت 18 نقطة.
  • الدوري التركي: أضنة ديمير سبورت 7 نقاط.
  • الدوري التشيكي: بوديوفيتش 4 نقاط.
المصدر : مواقع إلكترونية

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