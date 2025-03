أسوأ متذيل للترتيب في الدوريات الأوروبية الكبرى

يمر ساوثهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأسوأ فترة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها بالمسمى الحالي منذ موسم 1992-1993.

ويقبع ساوثهامبتون في قاع الجدول بعدما جمع 9 نقاط فقط بعد مرور 29 جولة من بداية المسابقة، وهو أسوأ سجل لفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وخلال مبارياته هذا الموسم، لم يفز ساوثهامبتون سوى مرتين، إحداهما على ملعبه سانت ماري، بالإضافة إلى 3 تعادلات مقابل 24 هزيمة آخرها أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

هذه النتائج عقّدت من مهمة الفريق في البقاء مع الكبار، حيث أصبح هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" أقرب من أي وقت مضى، ويبتعد عن منطقة الأمان بـ17 نقطة.

ويعاني الفريق من عجز تام في تسجيل الأهداف مع انهيار كبير في خط دفاعه، إذ سجل ساوثهامبتون 21 هدفا فقط في حين استقبلت شباكه 70 هدفا، مما أثار غضب جماهيره التي وصفت وضع فريقها بـ"المخزي للغاية".

Southampton have now lost NINE home games in a row in the Premier League by an aggregate score of 31-6 😬 pic.twitter.com/VVHHavuGAa

— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 15, 2025