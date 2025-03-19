هل يمدد لوكا مودريتش عقده مع ريال مدريد؟

تلاشت الشكوك حول إمكانية رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، إلى الدوري السعودي، إذ يجري التخطيط لبقائه عاما آخر في البرنابيو.

وينتهي عقد النجم الكرواتي (39 عاما) مع ريال مدريد صيف العام الجاري، وحتى الآن لم يتخذ الريال قراره النهائي بشأن تمديد عقده لموسم آخر.

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وكشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عن أن مودريتش يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد وأن البقاء في العاصمة الإسبانية سيكون على رأس أولوياته.

وترك الكرواتي انطباعات إيجابية لدى الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، إذ استعاد مكانه الأساسي في عدد من المباريات خلال الأسابيع الأخيرة.

ويُجري أنشيلوتي تغييرات في تشكيلته الأساسية، ولكن بسبب الإصابات، أصبح لاعب الوسط الكرواتي لاعب وسط موثوقًا به في جميع المواقف. ولهذا السبب، يُفضل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز استمراره لموسم آخر.

ويبدو أن مودريتش قد تأقلم بشكل مثالي مع دور البديل الذي بدأ يلعبه خلال الموسم الماضي.

وشارك الدولي الكرواتي مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن في 44 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع 7 أخرى.

وإدراكًا من إدارة "الميرينغي" لرغبة لوكا مودريتش، يقع على عاتقها الآن تقييم المكانة التي يُمكن أن تُمنح له في المشروع الرياضي لموسم 2025-2026.

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ولن يكون ضمان استمراريته أمرا معقدا، لأن "خياره الأول دائما هو ريال مدريد".