موعد مباراة الدانمارك ضد البرتغال في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب الدانمارك نظيره البرتغالي في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025.

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 20 مارس/آذار 2025 على ملعب باركن في كوبنهاغن، وتنطلق صفارة البداية الساعة 10:45 مساء (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 9:45 مساء (21:45) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الدانمارك والبرتغال:

beIN Sports HD Xtra 1 (تعليق محمد بركات)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

في حين اكتفت الدانمارك بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدوري بعد فوزين وتعادلين وخسارتين نهاية العام الماضي، جمع البرتغال 14 نقطة من أصل 18 نقطة متاحة ليحتل صدارة المجموعة الأولى بالدوري.

اللقاءات السابقة

تواجهت الدانمارك والبرتغال 16 مرة على الساحة الدولية في المسابقات كافة، بما في ذلك المباريات الودية.

وتتصدر البرتغال بشكل مريح سجل المواجهات المباشرة برصيد 11 فوزًا، في حين لم تتغلب الدانمارك إلا في 3 مناسبات، كما انتهت مباراتان بالتعادل بين البلدين.

كان أول لقاء بين الدانمارك والبرتغال وديا في يونيو/حزيران 1966 عندما سجل خوسيه توريس هدفين في فوز "السيليساو" 3-1 في إسبجيرج.