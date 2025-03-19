سر طبق رونالدو الذي يستعد به لكأس العالم 2026

دأب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منذ مدة على تناول طبق غير مألوف للحفاظ على لياقته البدنية في سن الأربعين، كجزء من برنامجه الرياضي استعدادا لكأس العالم 2026.

وأتم نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق الأربعين من عمره الشهر الماضي، ومع ذلك لا يزال يأمل في اللعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

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وبدأ "صاروخ ماديرا" مسيرته الكروية مع سبورتينغ لشبونة عام 2002 وهو في السابعة عشرة من عمره، أي أنه لعب كرة القدم الاحترافية لأكثر من 22 عاما.

ويُعتقد أن السر وراء المستويات الكبيرة التي يقدمها هداف النصر السعودي في هذه السن هو نظامه غذائي الغني بالبروتين والخالي من السكريات، لكن ثمة طبق على وجه الخصوص يتناوله رونالدو استمرار.

طبق غير مألوف

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن "الدون" يحب تناول الباكالهاو في براس، وهو طبق برتغالي يتكون من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض.

الطبق سريع التحضير ويمكن إعداده في 15 دقيقة ويتناوله رونالدو للحفاظ على قوته في سن الأربعين من أجل المشاركة في مونديال 2026 رفقة منتخب البرتغال.

وقد تبيّن أن مطعم رونالدو في لشبونة بات يقدم الطبق للزبائن باستخدام وصفة أمه أيضا، ويقول المهاجم إنه يذكره بطفولته ويبقيه قويا.

السر وراء لياقته البدنية

يكمن السر وراء طول مسيرة رونالدو الكروية في نظامه الرياضي الصارم، حيث يشرح العديد من المدربين وزملائه في الفريق كيف يبذل النجم البرتغالي جهدا إضافيا للبقاء في قمة مستواه.

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كما أنه يركز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة والكربوهيدرات والفواكه والخضراوات، وإذا تناول العشاء في المطاعم، فإنه عادة ما يطلب شريحة لحم مع سلطة فقط.

ولا يشرب اللاعب البالغ من العمر 40 عاما الكحول إلا في مناسبات نادرة جدا، ويلتزم عموما بشرب الماء.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 هدفا حتى الآن.