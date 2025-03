حظوظ 10 منتخبات عربية مشاركة بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

بعد توقفها لمدة 9 شهور، تعود عجلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 للدوران من جديد، حيث تتطلع المنتخبات العربية الـ10 المتواجدة في المجموعات التسع، لإنعاش آمالها في بلوغ المونديال.

وتستعد منتخبات القارة السمراء لخوض الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال الذي يجرى بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث من المقرر أن تخوض 10 جولات باستثناء المجموعة الخامسة بعد انسحاب منتخب إريتريا.

وبعد فترة توقف طويلة لإفساح المجال لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عادت الملاعب الأفريقية لأجواء تصفيات المونديال.

وتنص اللائحة على صعود أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة لكأس العالم، بينما سيتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دور فاصل لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي.

ونلقي الضوء في السطور التالية على الموقف في المجموعات التسع بالتصفيات قبل انطلاق الجولتين المقبلتين.

تواصل مصر التحليق في صدارة المجموعة دون أي هزيمة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب غينيا بيساو.

وتأمل مصر في الاقتراب أكثر من حسم التأهل عندما تحل ضيفة على إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس بـ3 نقاط، قبل أن تستضيف منتخب سيراليون، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف بوركينا فاسو، صاحبة المركز الثالث، المتساوية معها في الرصيد.

يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد في المجموعة الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم، ويضم في صفوفه هدافي التصفيات حتى الآن، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

من جهته، يسعى منتخب بوركينا فاسو لتعويض بدايته المتعثرة في التصفيات، رغم نجاحه في التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، وذلك عندما يستضيف منتخب جيبوتي متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، قبل أن يواجه مضيفه منتخب غينيا بيساو.

أما منتخب غينيا بيساو، الذي فرض التعادل 1-1 على ضيفه المنتخب المصري، فيستعد لمواجهة صعبة في الجولة المقبلة خارج أرضه أمام سيراليون، التي فجرت مفاجأة كبرى بفوزها 1- 0 على منتخب كوت ديفوار (بطل أفريقيا)، خلال مشوارها بتصفيات كأس الأمم.

يحلم منتخب السودان بمواصلة انطلاقته الرائعة في المجموعة، التي يتصدرها برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، فيما تتواجد الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ7 نقاط، بينما تحتل توغو المركز الرابع بـ3 نقاط، وتأتي جنوب السودان في المركز الخامس بنقطتين، ويقبع منتخب موريتانيا، الفريق العربي الثاني بتلك المجموعة، في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

