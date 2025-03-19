خوسانوف مدافع مانشستر سيتي يدخل القفص الذهبي

دخل المدافع الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف (لاعب مانشستر سيتي) عش الزوجية بعد شهرين من الانضمام إلى هذا النادي الإنجليزي.

ونشر خوسانوف فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عقد قرانه على فتاة محجبة لم تُظهر وجهها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فان دايك يحذر زملاءه في ليفربول من فقدان لقب البريميرليغ list 2 of 2 أسوأ متذيل للترتيب في الدوريات الأوروبية الكبرى end of list

واحتفل الدولي الأوزبكي بحفل زفافه في أجواء مميزة، وسط حضور عائلته وأصدقائه وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة، وتفاعلت جماهير مانشستر سيتي -عبر مواقع التواصل- مع احتفالية هذا اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وكان عبد القادر تلقى هدية قيّمة، لدى عودته إلى أوزبكستان للانضمام إلى منتخب بلاده من أجل مواجهة قيرغيزستان ثم إيران في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

Khusanov got married 🥹🥳💍 pic.twitter.com/T4oPkYAHRV — Abdukodir Khusanov Xtra 🇺🇿 (@KhusanovXtra) March 18, 2025

وقدم أولوجبيك أسانباييف، وهو مسؤول كرة قدم أوزبكي من أصل كازاخستاني، هدية لعبد القادر، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس فاخرة بقيمة 350 ألف يورو.

وانضم عبد القادر إلى مانشستر سيتي قادماً من لانس الفرنسي في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة كلفت 40 مليون يورو.

وخلال صيف 2023، انضم النجم الأوزبكي إلى لانس قادما من إنرجيتيك بي جي يو البيلاروسي، وفرض نفسه كأحد أبرز لاعبي قلب الدفاع الشباب.

إعلان

وخاض عبد القادر حتى الآن 18 مباراة بألوان بلاده، وساعد أوزبكستان على تحقيق بداية قوية في محاولتها التأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.