هكذا استغلت روسيا اسم رونالدو لأغراض التجسس

فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن استغلال روسيا اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي) لأغراض التجسس.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن جواسيس -يعملون لحساب روسيا- استخدموا مقاطع فيديو خاصة برونالدو على يوتيوب من أجل إرسال رسائل مشفرة إلى مسؤولين بالعاصمة موسكو.

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وظهرت تفاصيل هذه الواقعة عندما تم الحكم بالسجن على زوجين "عاديين" في ألمانيا، أُدينا بالتجسس لصالح روسيا على مدى 23 عاما عملا فيها على جمع معلومات استخباراتية عن الغرب.

Vladimir Putin's spies used Cristiano Ronaldo YouTube videos to send coded messages to Moscow

https://t.co/bYgYLAoQf4 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 18, 2025

وكان الجاسوسان واسمهما أندرياس وهايدرن أنشلاغ يعيشان في بلدة ماربورغ شمال فرانكفورت، ويحملان جوازي سفر نمساويين تبيّن فيما بعد أنهما مزوّران، كما ادّعيا أن أصولهما من أميركا الجنوبية.

ونقل هذان الزوجان الكثير من الأسرار إلى الاتحاد السوفياتي السابق ثم إلى روسيا، بما في ذلك معلومات حساسة جدا عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو، وذلك بواسطة جاسوس ثالث يعمل بالخارجية الهولندية.

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وكان ذلك الموظف يرسل لهما وثائق شهرية يتم جمعها في "صناديق بريد ميتة" وتترك ذاكرة ناقل بيانات واتصالات "يو إس بي" في مكان متفق عليه ليتم استلامها لاحقا، لكن مع تطوّر عالم الإنترنت وجد الجاسوسان طريقة جديدة للتواصل مع مشرفيهما في موسكو.

ففي عام 2011 أنشأن الزوجان حسابا على منصة يوتيوب باسم Aplenkuh1، وبعدها بقليل أنشأ الكرملين حسابا خاصا به يحمل اسم "كريستيانو رونالدو فوتبولار" إذ تم تخصيص قسم التعليقات على مقاطع فيديو رونالدو لإرسال الرسائل المشفّرة.

🕵🏻‍♂️ 😳 Таблоид The Sun выпустил статью о том, что «шпионы Путина» в начале десятых передавали информацию о военных стратегиях НАТО из Германии секретным службам России, шифруя ее как комментарии под хайлайтами Роналду в «Реале» – шпионами оказалась семейная пара Андреас и Хайдрун… pic.twitter.com/wf1KseNcQz — Спортс" (@sportsru) March 18, 2025

ومن بين أحد التعليقات من حساب الجاسوسين "إنه فيديو رائع والأغنية جميلة أيضا" ليأتي الرد من حساب رونالدو الذي أنشأه الكرملين "يجري ويلعب كأنه الشيطان".

ويشير محققون ألمان إلى أن هذه التعليقات كانت بمثابة طريقة مشفرة للتواصل بين الطرفين، حيث توفر لهما الاختباء والتستر وسط عالم اليوتيوب الواسع.

وتحتوي التعليقات على تسلسل معين من علامات الترقيم يمكن تحويلها لاحقا إلى أرقام وترجمتها إلى رسالة متفق عليها مسبقا.

وقد تمكنت أجهزة الاستخبارات في ألمانيا من تعقّب الزوجين ونفذّت عملية مداهمة لمنزلهما في أكتوبر/تشرين الأول 2011، حينها كانت الزوجة تتلقى رسالة مشفرة عبر جهاز إرسال بمكتبها مما أدى لسقوطها عن كرسيها من الصدمة وسحب كابل الاتصال بالخطأ وفق ما ذكرت "صن".

وفي يوليو/تموز 2013 حُكم على الزوج أندرياس بالسجن 6 سنوات ونصف السنة، وعلى الزوجة هايدرن بالحبس 5 سنوات ونصف السنة، أما موظف الخارجية الهولندية فصدر ضده حكم بالسجن 12 عاما.

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ونهاية عام 2015 تم الإفراج عن الجاسوسين بشكل مفاجئ ثم رُحّلا إلى روسيا، واستقبلهما الكرملين استقبال الأبطال.