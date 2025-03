هكذا استغلت روسيا اسم رونالدو لأغراض التجسس

فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن استغلال روسيا اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي) لأغراض التجسس.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن جواسيس -يعملون لحساب روسيا- استخدموا مقاطع فيديو خاصة برونالدو على يوتيوب من أجل إرسال رسائل مشفرة إلى مسؤولين بالعاصمة موسكو.

وظهرت تفاصيل هذه الواقعة عندما تم الحكم بالسجن على زوجين "عاديين" في ألمانيا، أُدينا بالتجسس لصالح روسيا على مدى 23 عاما عملا فيها على جمع معلومات استخباراتية عن الغرب.

